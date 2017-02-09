ضریب رضایتمندی مردم از پلیس قزوین بسیار بالا است

به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدی چهارشنبه شب در مراسم گرامیداشت سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در ستاد فرماندهی انتظامی استان قزوین، ضمن تبریک ایام دهه مبارک فجر امنیت، آرامش موجود در استان قزوین را به برکت فرمانده ارزشی و لایق و پر تلاش انتظامی استان و کارکنان خدوم نیروی انتظامی دانست و اظهار داشت: هر طور که شرح وظایف دستگاه های مختلف را مرور می کنیم هیچ دستگاهی مشاهده نمی شود که وظایفی به تفصیل نیروی انتظامی داشته باشد.

وی افزود: در هر حوزه ای نظاره می کنیم، می بینیم که نظام جمهوری اسلامی دریایی از وظایف خطیر و مهم در حوزه های مختلفی مانند مبارزه با قاچاق کالا، مبارزه با مواد مخدر، صدور گذرنامه، نظارت بر اماکن، پلیس راهور و غیره به نیروی انتظامی محول کرده است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: محول کردن این حجم وسیع از وظایف به پلیس، اولا ریشه در توانمندی پلیس دارد که الحمدلله هر وظیفه ای به عهده این نیرو گذاشته شده به نحو احسن پیاده کرده و در مردم ما اطمینان و آرامش حاصل کرده است.

داود محمدی تصریح کرد: تلاش های فداکارانه و ایثارگرانه ای که پلیس در تمام ایام تعطیل و غیر تعطیل سال در خدمات به مردم بروز می دهد دلیل دوم محول کردن این حجم گسترده از ماموریت ها و وظایف خطیر به این نیروی توانمند است که ما اینجا باید از تک تک کارکنان و فرماندهان نیروی انتظامی صمیمانه تشکر کنیم وبیشتر از آنان باید از خانواده های این عزیزان تشکر کنیم که با فداکاری و ایثار، رنج و شدائد حاصل از نوع کار پلیس را تحمل می کنند.

وی فلسفه اصلی حضور خود در این مراسم را سپاسگزاری از پیشکسوتان و مو سپیدان پلیس که هم در گذشته منشأ خدمت و اثر بودند و هم امروز از تجربیات ارزشمند آنان بهره می بریم و نیز تشکر از تمامی کارکنان شاغل نیروی انتظامی در جامعه شریف اسلامی عنوان کرد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ۲۲ بهمن به عنوان میراث گرانقدر امام راحل (ره) و فداکاری های ایثارگران و شهداء ابراز کرد: انقلاب اسلامی از ابتدا هر روز درخشان تر از روز گذشته در عرصه های ملی و بین المللی خودنمایی می کند که حاصل اعتقاد عمیق مردم به مبانی دینی و ارزش های ناب اسلامی است چراکه تنها با اتکاء به ایمان می توانستیم از گردنه های پیش روی انقلاب عبور کنیم.

محمدی حضور هوشمندانه و با معرفت و بصیرت مردم را یکی از عوامل عمده تثبیت انقلاب برشمرد و گفت: مردم هر جا نیاز به حضور بود، علی رغم همه نارسایی ها و کاستی هاسینه سپر کردند و پای اصول نظام و انقلاب ایستادند در صورتی که در کشورهای دیگر، مردم پس از انقلاب از نظام منقطع می شوند بنابراین باید از همه مردم صبور و بصیر و با معرفت کشور تشکر و قدردانی کنیم.

وی، رهبری های امام راحل و بعد از ایشان رهبر معظم انقلاب را از عوامل اصلی تثبیت و بقای انقلاب برشمرد و بیان داشت: به برکت رهبری های داهیانه مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف این کشور که هر روز آبستن حادثه و خطر بوده هدایت شده است تا جاییکه امروز در اوج اقتدار و توانمندی و در حوزه های مختلف علمی نظامی و هسته ای و غیره در حال پیشرفت و بالندگی هستیم.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هر روز در خارج از مرزها بر علیه ایران توطئه می شود که به برکت رهبری مشرف و نیروهای مسلح توانمند و اطلاعات قوی، توطئه ها و گام های شوم دشمنان خنثی و بر قدرت ایران اسلامی افزوده می شود به طوری که امروز حکومت جمهوری اسلامی ایران قابل تهدید نیست و قدرت های استکباری و آمریکا به سمت افول حرکت می کند.

محمدی اضافه کرد: حضور مردم هوشمند به پای انقلاب با پیوستگی و علقه به نظام ایجاد می شود که البته ما مسئولان نیز وظیفه داریم به دردها و خواسته های مردم برسیم که یکی از خدماتی که در مجلس برای مردم انجام شد پیگیری برای احیاء صنایع در هزار کارخانه برای ایجاد اشتغال بوده که منجر به ایجاد حدود ۶ هزار شغل به صورت خالص شده است.

وی با بیان اینکه مشکلات مردم را باید با تلاش مستمر حل کرد و با سیاسی کاری و حرکت های جناحی و گروهی مشکلی از مردم حل نمی شود، خاطر نشان کرد: تامین ۶۰ میلیون متر مکعب آب با کیفیت شرب از سد طالقان برای رفع مشکل کم آبی ۱۴ شهر و ۱۹۸ روستا، کلنگ زنی بیمارستان ۷۰۰ تخت خوابی با حضور معاون اول رئیس جمهور از برنامه های در دستور کار مسئولان استان است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در تشریح کارهای انجام شده برای مردم ولایتمدار استان اظهار داشت: ادعا نمی کنیم که به طور کامل مشکلات مردم حل شده است بنابراین در جهت حل مشکلات مردم تلاش می شود که بهره برداری از فاز اول پروژه شتابگر ملی که قزوین را به مرجعیت علمی در خاورمیانه تبدیل می کند در روز انرژی اتمی در فروردین ماه سال آینده از اقداماتی است که برای مردم انجام شده است.

وی در پایان با تشکر و قدردانی از مردم شریف ایران به دلیل صبر و تحمل و یاری دولتمردان تاکید کرد: ضریب رضایتمندی مردم از نیروی انتظامی استان قزوین بسیار بالا است و این امر با کثرت مراجعات مردم به دفتر نمایندگی مجلس به وضوح قابل سنجش و اثبات است و این رضایتمندی به دلیل تامین ایثارگرانه امنیت و آسایش مردم است که جای تقدیر و تشکر صمیمانه دارد.