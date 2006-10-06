سنيوره مشاركت كشورهاي عربي را در امر بازسازي لبنان ستود

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري ملي لبنان، فواد سنيوره در جمع خبرنگاران در بيروت تصريح كرد: اسرائيل در جنگ 33 روزه خود عليه لبنان بيش از يك ميليون بمب خوشه اي در روستاهاي جنوب اين كشور برجاي گذاشته است .

نخست وزير لبنان با تاكيد بر لزوم حفظ هوشياري لبناني ها در برابر چنين حوادثي اظهار اميدواري كرد جنگ اخير و اشغال بخشي از خاك لبنان آخرين حادثه از اين نوع باشد.

وي يادآورشد: پاكسازي و ايمن سازي مناطقي كه اسرائيل بمباران يا مين گذاري كرده، نيازمند سالها تلاش است.



سنيوره همچنين با ارايه گزارشي درباره بازسازي بخشي از ويراني هاي ناشي از جنگ رژيم اسرائيل عليه لبنان گفت: تاكنون از 92 پلي كه اسرائيل در خاك لبنان منهدم كرده، 68 پل بازسازي شده و 24 پل ديگر نيازمند بازسازي است.



وي به نقل از ژنرال آلن بيلگريني فرمانده نيروهاي پاسدار صلح سازمان ملل مستقر در لبنان افزود: اين نيروها هر روز 800 بمب خوشه اي را در مناطق جنوب لبنان كشف و خنثي مي كنند.



نخست وزير لبنان همچنين بار ديگر بر لبناني بودن بخشي از روستاي مرزي غجر و كشتزارهاي اشغالي شبعا تاكيد كرد.