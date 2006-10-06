  1. بین الملل
  2. سایر
۱۴ مهر ۱۳۸۵، ۱۰:۲۸

سنيوره مشاركت كشورهاي عربي را در امر بازسازي لبنان ستود

سنيوره مشاركت كشورهاي عربي را در امر بازسازي لبنان ستود

نخست وزير لبنان با قدرداني از مشاركت كشورهاي كمك كننده در امر بازسازي مناطق آسيب ديده لبنان گفت: عربستان، كويت، قطر، امارات، اردن، مصر، اسپانيا، سوريه، يمن و بحرين نيز در بازسازي مناطق لبنان مشاركت دارند.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري ملي لبنان، فواد سنيوره در جمع خبرنگاران در بيروت تصريح كرد: اسرائيل در جنگ 33 روزه خود عليه لبنان بيش از يك ميليون بمب خوشه اي در روستاهاي جنوب اين كشور برجاي گذاشته است  .

نخست وزير لبنان با تاكيد بر لزوم حفظ هوشياري لبناني ها در برابر چنين حوادثي اظهار اميدواري كرد جنگ اخير و اشغال بخشي از خاك لبنان آخرين حادثه از اين نوع باشد.

وي يادآورشد: پاكسازي و ايمن سازي مناطقي كه اسرائيل بمباران يا مين گذاري كرده، نيازمند سالها تلاش است.

سنيوره همچنين با ارايه گزارشي درباره بازسازي بخشي از ويراني هاي ناشي از جنگ رژيم اسرائيل عليه لبنان گفت: تاكنون از 92 پلي كه اسرائيل در خاك لبنان منهدم كرده، 68 پل بازسازي شده و 24 پل ديگر نيازمند بازسازي است.

وي به نقل از ژنرال آلن بيلگريني فرمانده نيروهاي پاسدار صلح سازمان ملل مستقر در لبنان افزود: اين نيروها هر روز 800 بمب خوشه اي را در مناطق جنوب لبنان كشف و خنثي مي كنند. 

نخست وزير لبنان همچنين بار ديگر بر لبناني بودن بخشي از روستاي مرزي غجر و كشتزارهاي اشغالي شبعا تاكيد كرد.

کد مطلب 390194

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها