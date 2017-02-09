یگان انتظامی تعزیرات حکومتی در ایلام راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نورعلی یاری از تشکیل و راه اندازی یگان انتظامی تعزیرات حکومتی با همکار پلیس در این استان خبر داد و گفت: برای این یگان به عنوان ضابط تعزیرات حکومتی و دستگاه قضایی وظایفی تعریف شده است.

وی اظهار کرد: با پشتوانه تعزیرات حکومتی در راستای مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز، پلیس با همه کسانی که بخواهند به اقتصاد کشور ضربه بزنند، برخورد خواهد کرد.

وی افزود: این یگان به صورت متمرکز وظایف قانونی خود را در راستای اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید مقام معظم رهبری،در بحث اقدام و عمل است با تلاش مضاعف انجام می شود.

به گفته وی، امسال در ارتباط با قاچاق کالا و ارز مبارزه جدی انجام و اقدامات موثری با همکاری سازمان های ذیربط در بخش های مختلف صورت گرفته است.

سردار یاری با تاکید بر اینکه مسئولان باید با انجام امورات فرهنگی و آموزشی و اطلاع‌ رسانی مضرات اقتصادی قاچاق را در جامعه بازگو کنند، یادآور شد: زدودن فرهنگ غلط مبنی بر برتری کالای خارجی بر داخلی باید در اولویت قرار گیرد.