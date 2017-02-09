اعلام مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در کردستان/مرزدار آماده خلق حماسه

به گزارش خبرنگار مهر، بار دیگر ۲۲ بهمن فرا رسیده است و مردم همیشه در صحنه استان کردستان همراه با سایر اقشار ایران اسلامی قرار است که فردا حماسه ای دیگر را در راستای کمک به اقتدار ایران اسلامی به ثبت برسانند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان همراه با سایر نهادها و ادارات دولتی و همچنین مدیران با انتشار اطلاعیه های از مردم این استان برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت به عمل آورده اند.

در اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان به مناسبت راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن آمده است: انقلاب اسلامی ایران معجزه قرن است که روحیه امید را در جامعه ما بالا برده و رشد چشم گیر کشور در همه عرصه ها را برای مردم به ارمغان آورده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: پشت سر گذاشتن هر سالگرد پیروزی انقلاب، نشان از عبوری هوشمندانه و موفقیت‌آمیز از پیچ‌های سخت وگردنه‌های صعب‌العبور انقلاب اسلامی دارد که با سر انگشت هدایت، درایت و تدبیر مقام معظم رهبری«مدظله العالی» و بصیرت و هوشمندی مردم شجاع و مقاوم ایران اسلامی و شناخت و درک درست لحظه‌ها و حضور به‌موقع در صحنه‌های مختلف مورد نیاز رقم می‌خورد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان در بخش دیگری از بیانیه خود آورده است: ۲۲ بهمن امسال همچون همیشه نمایش وحدت و انسجام اقشار مختلف مردم و پیوند عمیق آنها با نظام مقدس جمهوری اسلامی است و در این روز استکبار جهانی و دیگر مزدوران منطقه و جهان به ویژه رییس جمهور تازه کار آمریکا پاسخ قاطع و دندان شکنی از ملت آگاه و بصیر ایران اسلامی دریافت خواهند کرد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان از عموم مردم شریف و قدر شناس استان کردستان دعوت بعمل می آورد به منظور تجدیدعهد و پیمان با آرمانهای بلند حضرت امام خمینی(ره) و شهیدان انقلاب اسلامی وتجدید بیعت با مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن شرکت نموده و با حضورچشمگیرخود بار دیگر مردمی بودن انقلاب اسلامی ایران را به جهانیان ثابت کنند.

در این اطلاعیه مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرستانهای تابعه استان به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱ ـ سنندج: میدان آزادی- خیابان فردوسی- میدان انقلاب- خیابان امام خمینی(ره)- سه راه حبیبی

۲ ـ سقـز: تجمع اولیه میدان قدس ـ خیابان جمهوری ـ میدان جمهوری اسلامی

۳ ـ قـروه : سه راه آیت الله طالقانی – میدان اتحاد

۴ ـ مریوان: تجمع اولیه چهارراه اصلی - چهار راه بیمارستان فجر - چهارراه شهید فهمیده - خیابان جمهوری

۵ ـ بیجار: میدان شهید رحمانی - خیابان توحید - تقاطع خیابان آزادگان - میدان آیت الله فاضل گروسی

۶ ـ بانه: تجمع اولیه مقابل اداره اوقاف و امور خیریه - میدان امام خمینی (ره) به سمت آموزش و پرورش

۷ ـ کامیاران: تجمع اولیه میدان امام (ره) ـ چهار راه اصلی شهر

۸ ـ دیواندره: تجمع اولیه میدان قلم ـ به سمت میدان امام (ره)

۹ ـ سروآباد: تجمع اولیه خیابان ملاعبدالعظیم-میدان معلم-میدان شهید مرادی

- ۱۰ دهگلان: تجمع اولیه میدان بسیج ـ میدان ساعت ـ میدان معلم

راهپیمایی ۲۲ بهمن در سراسر استان کردستان به صورت همزمان راس ساعت ۱۰:۳۰ در مسیرهای اعلام شده در تمامی شهرها، مراکز بخش ها و حتی روستاهای بزرگ این استان برگزار می شود.

کردستانی ها در طول سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در صحنه های مختلف در دفاع از نظام اسلامی حضوری پرشور داشته اند و بدون شک این بار نیز آماده اند تا حماسه ای دیگر را در دفاع از نظام اسلامی خلق کنند.