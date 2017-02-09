به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس، علی اکبر کریمی اظهار داشت: حضور گسترده و حداکثری ملت بزرگ ایران در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن تجدید بیعتی دوباره با آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: یوم الله ۲۲ بهمن یادآور رشادت ها، شهامت و از خودگذشتگی شهدا و امام راحل است که هر ساله مردم ایران اسلامی با حضور حداکثری در این آیین تجدید بیعت دوباره خود با امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب را به جهانیان نشان می دهند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حضور مردم در راهپیمایی بزرگ و مردمی ۲۲ بهمن وظیفه شرعی و انقلابی اقشار مختلف مردم بوده و مشارکت اقشار مردم در صحنه های حساس نظام جمهوری اسلامی، نشان دهنده اعتقاد راسخ آنها به آرمان های انقلاب اسلامی است.

کریمی گفت: حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن بار دیگر ذلت استکبار جهانی و ارزش های وصف ناشدنی انقلاب اسلامی را به گوش ملت‌های آزاده جهان رسانده و به آنان نشان می دهد دریای پرتلاطم ملت، توطئه های دشمنان را خنثی می کند.

وی افزود: ملت بزرگ ایران در این روز به جهانیان ثابت می کنند که تا آخرین قطره خون خود پای آرمان های امام راحل(ره)، انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب ایستاده اند و با پشتیبانی از خط ولایت از کیان کشور و انقلاب دفاع می کنند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: نمایندگان استان مرکزی در کنار مردم در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن حضور یافته و اقشار مختلف مردم را برای حضور حداکثری در این آئین دعوت می کنند.