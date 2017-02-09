همدلی و همراهی مردم با مسئولین باعث توسعه جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری شامگاه چهارشنبه در جمع مردم شهر آببر افزود: طی ایام الله هه فجر در این شهرستان ۷۸ طرح عمرانی و خدماتی به افتتاح رسید.

وی به محصول تولید خوب گندم در استان زنجان اشاره کردو گفت: خوشبختانه در بحث تولید گندم به خود کفایی رسیدیم.

استاندار زنجان گفت: همدلی و همراهی مردم با مسئولین باعث توسعه و آبادانی جامعه می شود بنابراین باید وحدت در بین مردم تقویت شود و اگر در همه عرصه ها مردم با مسئولین هم صدا باشند موفق خواهیم بود.

درویش امیری با بیان اینکه در سفررئیس جمهور به استان مصوب شده بود به ۳۲۰ روستا با جمعیت ۳۹ هزار و ۹۷۰ خانوار که فاقد گاز بودند شناسایی شدند، افزود: از دولت یازدهم ۴۰ درصد روستا از نعمت گاز رسانی بهره مند بودند و در حال حاضر ۱۳۴ روستا تمام شده و گاز رسانی به ۱۷۵ روستا در حال انجام است و در دهه فجر امسال به ۲۸ روستا در زنجان گاز رسانی می شود.

وی به ایام الله دهه فجر اشاره کردو افزود: ایام الله دهه فجر بهترین فرصت برای اطلاع رسانی دستاوردهای دولت است.

درویش امیری با بیان اینکه انقلاب در استانه ۴۰ سالگی قرار گرفته است، اظهار کرد: همه باید با آرمان ها انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری بیعت کرده و روزهای انقلاب را مرور کنیم چرا که همه برای یک جهت تلاش می کردیم و امروز انقلاب به بلوغ کامل رسیده است.

استاندار زنجان گفت: تربیون انقلاب را باید به تریبون وحدت تبدیل کنیم و از تمام فرصت ها استفاده کنیم و کدورت ها را از بین ببریم چراکه انقلاب عید بسیار بزرگی بوده و متعلق به همه مردم است.