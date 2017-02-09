اجرای ۱۳۲ میلیارد ریال پروژه در حوزه برق در خرمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، احسان ثابتی شامگاه پنج شنبه در جلسه شورای اداری در فرمانداری خرمشهر اظهار کرد: کارهای انجام شده در حوزه توزیع برق دو برابر سال گذشته بوده که منابع مالی آن عمدتا از محل منابع داخلی تامین شده است.

ثابتی تصریح کرد: در طول سال جاری، پروژه های بسیاری با اعتبار۱۳۲ میلیارد ریال پروژه از سرمایه های مالی انجام شد و این به جز کارهای جاری و متداول بوده است.

مدیر شبکه ناحیه برق خرمشهر به برشماری کارهای انجام شده پرداخت و گفت: تمام شبکه برق روستای محرزی با اعتبار ۶۰ میلیارد ریالی ساماندهی شد.

وی، ساماندهی شبکه برق شلمچه را از دیگر اقدامات دانست و گفت: نور مسیر شلمچه از سمت ورودی عراق به لحاظ ضعف ولتاژ و شبکه غیرمجاز ساماندهی شد.

ثابتی از اجرای پروژه ای در روستای سوره هم خبر داد و بیان کرد: اعتبار این پروژه یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است که از ۱۰ روز پیش آغاز به کار کرده است.

وی افزود: مدت اجرای پروژه یک ساله تعیین شده است اما سعی می شود کار زودتر نیز به اتمام برسد.

مدیر شبکه ناحیه برق خرمشهر به اقدام برای رفع افت ولتاژ در روستاهای غرب کارون، ام تلول و سرحانیه هم اشاره کرد از ساماندهی شبکه توزیع برق روستای منیخ ظرف چند روز آینده خبر داد.

ثابتی در ادامه از نصب ۵۰ ترانس برق در خرمشهر تا پایان سال خبر داد و اظهار کرد: برای رفع ولتاژ در سطح شهر ۴۰ دستگاه تراس نصب شده و تا قبل از عید نیز نصب ۱۰ تراس نجام خواهد شد.

وی همچنین تامین نور شلمچه در موسوم اربعین از اقدامات ماندگار در حوزه توزیع انرژی برق دانست و گفت: با پیگیری نماینده از محل اعتبارات وزارتی یک میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان نقدینگی در اختیار اداره برق خرمشهر قرار گرفت که برق موکب ها و پارکینگ تامین و به عنوان اقدامی ماندگار باقی ماند.

ثابتی نوسازی شبکه توزیع برق را اقدامی جهادی خواند و توضیح داد: با این اقدام علاوه بر بهبود توزیع انرژی باعث می شود با کاهش میزان مصرف هزینه تولید انرژی نیز کاهش یابد.

مدیر شبکه ناحیه برق خرمشهر در ادامه به بدهی ۱۶ میلیارد تومانی از دستگاه ها و ادارات خرمشهر اشاره کرد و متذکر شد: پرداخت مطالبه ها کمکی در راستای جذب اعتبارات و توسعه و رفع مشکلات است چرا که میزان پرداختی از سوی توانیرو بر اساس میزان وصولی اداره های است.

وی، پائین ترین نرخ تعرفه خانگی در منطقه را متعلق به ایران دانست و گفت: ایران در میان کشورهای منطقه پایین نرخ دریافت تعرفه خانگی را دارد و با تلاش نمایندگان دو شهر خرمشهر و آبادان این دو شهر در محدوده شهرهای جنگ زده قرار دارند و پائین تر نرخ دریافتی کشور متعلق به خرمشهر است.