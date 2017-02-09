تعلیق فعالیت های کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آژانس خبری «پژواک»، کمیته بین المللی صلیب سرخ پس از کشته شدن شش کارمند این نهاد بدست افراد مسلح ناشناس در ولایت «جوزجان» در افغانستان، فعالیت های خود را در این کشور به حالت تعلیق در آورد.

«احمد رامین ایاز» سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان با اعلام این خبر گفت: این نهاد بین المللی پس از کشته شدن شش کارمند خود در ولایت جوزجان بدست افراد مسلح ناشناس فعالیت های خود را در این کشور به حالت تعلیق در آورده است.

برخی خبرها حاکی از آن است عوامل تروریستی داعش که در ولایت جوزجان فعالیت دارند، این شش کارمند کمیته بین المللی صلیب سرخ را کشته اند.

همچنین گروه تروریستی داعش دیروز با انتشار پیامی مسئولیت حمله تروریستی به دادگاه عالی افغانستان را که در آن ۲۰ نفر کشته و ۴۵ نفر دیگر زخمی شده بودند را نیز بر عهده گرفته است.