کاندیداها از تبلیغات زودهنگام در فضای مجازی خودداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان صبح پنجشنبه در جمع مسئولان شهرستان با اشاره به اینکه در آستانه برگزاری انتخابات قرار داریم، ادامه داد: به کاندیداهای احتمالی توصیه می‌کنیم از هرگونه تبلیغات زودهنگام در فضای مجازی خودداری کنند چراکه کمیته‌ای برای رصد فضای مجازی تشکیل داده‌ایم، همه ملزم به قانون باشیم و مدیران دستگاه‌ها هم نهایت همکاری را برای برگزاری انتخابات با ستاد انتخابات داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه صرف‌نظر از سلایق سیاسی و اختلاف‌نظرهای موجود، باید اهداف دولت اسلامی را تبیین کنیم، گفت: کشوری هستیم که از تحریم‌های فلج‌کننده و هوشمندانه خارج شدیم و اداره کشور بعدازاین تحریم‌ها، کار راحتی نیست.

این مسئول با تأکید بر کنترل کردن تورم توسط دولت یازدهم، تصریح کرد: دولت با ریاضت اقتصادی، تصمیم‌های منطقی و رونق اقتصادی اجازه افزایش تورم نداد.

حسین زادگان با اشاره به اینکه تعاملات بین‌المللی ما در حال برقراری است، ادامه داد: ما به این کشورها وابسته نیستیم اما در تعامل دوسویه، منافع توزیع می‌شود.

وی بابیان اینکه در ایام‌الله دهه فجر باید خدمات دولت، هر آنچه انجام‌شده را با راستی و درستی به اطلاع مردم برسانیم، خاطرنشان کرد: ناجوانمردانه است که شرایط را برای مردم تبیین نکرده و گزارش‌های نادرست ارائه دهیم.

فرماندار ساری با اشاره به اینکه واقفیم که دولت و نظام اسلامی محصول جان‌فشانی شهدا در سایه رهبری‌های امام راحل است، اظهار کرد: نباید به دلیل مسائل جریانی و جناحی، ایمان مردم را متزلزل کنیم، نقدهای سازنده را بیان کرده و مردم را در جریان امور قرار دهیم.

این مسئول بابیان اینکه مظلومیت آیت‌الله هاشمی کمتر از مظلومیت شهید بهشتی نبود، افزود: آیت‌الله هاشمی در تمام مراحل انقلاب، نقش اساسی داشت و در تمام زمانی که هاشمی توسط برخی جریان‌های سیاسی مورد ظلم قرارگرفته بود رهبر معظم انقلاب اسلامی، مسئولیت وی در مجمع تشخیص مصلحت نظام را حفظ کردند.

حسین زادگان گفت: بسیاری از جناح‌های سیاسی که هاشمی را مورد ظلم قراردادند دیگر فرصت جبران این مسئله را ندارند.

وی بابیان اینکه اجرایی شدن پروژه‌ها نباید مصادره به مطلوب شود، تصریح کرد: ضمن اینکه افتتاح پروژه‌ها بهانه‌ای است تا مردم در جریان دستاوردهای انقلاب اسلامی قرار گیرند.

وی بابیان اینکه ضرورت دارد همه در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کنیم، خاطرنشان کرد: مردم باید ما را در صف‌های راهپیمایی ببینند اگرچه همه به این وظیفه عمل می‌کنیم.

حسین زادگان با اشاره به ظرفیت فضای مجازی و لزوم بهره‌گیری مناسب از این فضای، گفت: یکی از اقدامات مؤثر دولت، افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت بوده و لازم است این اینترنت به‌صورت کنترل‌شده در اختیار گروه‌های سنی قرار گیرد چراکه در کشورهای توسعه‌یافته هم اینترنت به شکل رهاشده در اختیار گروه‌های سنی کودک و نوجوان قرار نمی‌گیرد