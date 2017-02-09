راهپیمایی ۲۲بهمن پیام انسجام نظام اسلامی را به جهان مخابره می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس، سید مهدی مقدسی اظهار داشت: ۲۲ بهمن تجلی انسجام ملی ایران اسلامی است و مردم متعهد و همیشه در صحنه کشور با حضور در راهپیمایی این روز پاسخ خود را به یاوه گویی دشمنان می دهند.

وی افزود: ملت شریف ایران از درک بالایی برخوردارند و در تمامی بزنگاه های حساس از دستاوردها و ارزش های نظام اسلامی دفاع جانانه کرده اند و رفتارهای خردمندانه مبتنی بر تحلیل در سایه ولایت پذیری همواره اقتدار کشور را رقم زده است.

وی گفت: در۲۲ بهمن امسال نیز ملت فهیم ایران با درک صحیح از شرایط حساس کنونی پاسخ تهدیدهای پوچ دشمنان و بدخواهان را با حضور پرشور در راهپیمایی می دهند و بار دیگر اقتدار مردمی نظام را فارغ از تضارب آرا و اختلاف سلیقه ها با حضور همه طیف ها، جریانات و بخش های مختلف نظام به نمایش می گذارند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب یادآور شد: یکی از مهمترین ارکان اصلی در پیروزی و ماندگاری انقلاب اسلامی، نعمت و سرمایه رهبری است که با تدبیر و رفتار حکیمانه اهداف و برنامه ها را خردمندانه هدایتگری کرده و موجب شده نظام اسلامی تاکنون مسیر را به درستی بپیماید.

مقدسی خاطرنشان کرد: مردمی بودن از ویژگی های بارز انقلاب اسلامی است و تار و پود انقلاب اسلامی از حضور هدفمند مردم در صحنه مبارزات با رژیم ستم شاهی شکل گرفته و اینک نیز مردم تصمیم سازان و صاحبان اصلی نظام اسلامی هستند.

وی عنوان کرد: امام راحل در شکل گیری نظام اسلامی مبنا را بر دموکراسی با محوریت دینی گذاشت و طبق قانون اساسی، تشکیل ارکان نظام، مجلس و سایر تصمیمات مهم با مشارکت مردم مردم است و این سرمایه باید حفظ شود.

مقدسی اظهار کرد: اعتقاد امام راحل رجوع به آرای مردم بود و در حیات انقلاب اسلامی سالم ترین انتخابات برگزار شده و قانون اساسی نظام نیز به گونه ای است که ظرفیت اصلاح پذیری و پاسخگویی به تمام نیازها را دارد.

وی عنوان کرد: مردم در تمامی صحنه های کشور حرف اول را می زنند و با پیروی از ارزش های والای نظام و پیروی از مقام معظم رهبری توانسته اند نهال نوپای انقلاب اسلامی را به درخت تنومندی تبدیل کنند که امروز در مناسبات منطقه و جهان نقش آفرینی اساسی دارد.

نماینده مردم اراک ، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ممکن است اشکالاتی در عملکرد برخی بخش ها وجود داشته باشد و نقدهایی بر آن وارد باشد اما، مردم پاسدار حریم نظام هستند.