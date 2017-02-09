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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۲۴

در نهمین روز دهه فجر؛

سد «شنجور» رزن با حضور وزیر ورزش و جوانان بهره‌برداری شد

سد «شنجور» رزن با حضور وزیر ورزش و جوانان بهره‌برداری شد

رزن - سد «شنجور» شهرستان رزن با حضور وزیر ورزش و جوانان در استان همدان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، سد «شنجور» شهرستان رزن پیش از ظهر پنج شنبه با حضور وزیر ورزش و جوانان در استان همدان به بهره برداری رسید.

عملیات اجرایی سد «شنجور» رزن از سال ۸۷ آغاز و برای اجرای این سد ۳۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

این سد خاکی دارای ۲۹ متر ارتفاع تا تاج سد بوده و ظرفیت آن پنج میلیون متر مکعب است و با آبگیری این سد، ۹۰ درصد آب ذخیره شده در آن برای مصارف کشاورزی و ۱۰ درصد در بخش صنعت و آب آشامیدنی استفاده می شود.

شهرستان رزن با سه بخش مرکزی، قروه و سردرود و ۱۲۶ روستای دارای سکنه و در مجموع با ۱۱۹ هزار نفر جمعیت در ۸۱ کیلومتری مرکز استان همدان قرار دارد.
 

کد مطلب 3901962

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