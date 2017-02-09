مهاجم ماشین سازی سه اخطاره نیست/ پاکدل مجاز به بازی برابر سپاهان

احد نقش شور دقایقی قبل در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر فوری گفت: پیش از این اعلام شده بود که حامد پاکدل به دلیل سه اخطاره بودن نمی تواند ماشین سازی را در بازی با سپاهان همراهی کند که با اعلام سعید فتاحی مسئول برگزاری مسابقات سازمان لیگ، این بازیکن می تواند در بازی فردا حضور پیدا کند.

وی ادامه داد: بر اساس اعلام سازمان لیگ، پاکدل دو اخطاره است و مشکلی برای همراهی تیم ماشین سازی در بازی با سپاهان ندارد.

گفته می شود داور دیدار ماشین سازی با استقلال اخطار احمد کامدار را به اشتباه به نام حامد پاکدل صبا کرده بود که با بازبینی فیلم مشخص شد که کارت زرد به کامدار داده شده است.