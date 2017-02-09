مسابقات بین المللی شمشیربازی و کبدی در خرمشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه در نشستی خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه که با حضور سرپرست اداره ورزش و جوانان خرمشهر، دبیر هیئت کبدی استان خوزستان و رؤسای هیئت های کبدی و شمشیر بازی خرمشهر برگزار شد از برگزاری مسابقات بین المللی کبدی و شمشیربازی در این شهرستان خبر داده شد.

سرپرست اداره ورزش و جوانان خرمشهر در این نشست به پیشینه درخشان و ظرفیت موجود در منطقه در رشته کبدی اشاره کرد و گفت: با هدف معرفی کبدی کشور و با همکاری های هیئت کبدی استان خوزستان، قرار شده که در تقویم کبدی کشور، مسابقات بین المللی کبدی ثبت شود که نخستین دور این مسابقات در خرمشهر برگزار خواهد شد.

غلامرضا خنفری از برگزاری این مسابقات به صورت سالاانه در خرمشهر خبر داد و اظهار کرد: افتتاحیه نخستین دور این مسابقات یکشنبه ۲۴ بهمن ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه در سالن خلیح فارس برگزار خواهد شد.

وی همچنین از افتتاح خانه کبدی در خرمشهر خبر داد و گفت: راه اندازی خانه کبدی در خرمشهر یکی از راه ها برای توسعه این رشته است که به این منظور سالنی در اختیار هیئت کبدی قرار خواهد گرفت.

سرپرست اداره ورزش و جوانان خرمشهر به برگزاری مسابقات بین المللی شمشیربازی در این شهر اشاره کرد و گفت: شمشیربازی سابقه طولانی در خرمشهر و آبادان دارد به طوری که در ۶۰ سال گذشته، تنها در تهران آبادان و خرمشهر این رشته فعال بوده است.

وی از افتتاح سالن شمشیربازی همزمان با آغاز برگزاری مسابقات بین المللی شمشیربازی هم خبر داد.

جای خالی چاله پرش در ورزشگاه اروندان

خنفری با تاکید بر اینکه برگزاری مسابقات بین المللی می تواند تاثیر قابل توجهی بر پیشرفت ورزشکاران شهر داشته باشد، برگزاری کارگاه های مختلف و آشنایی با ورزشکاران مطرح دیگر کشورها را از عمده دلایل تاثیر گذاربودن برگزاری این مسابقات دانست.

وی در ادامه اظهار کرد: برنامه ریزی شده است با حضور رؤسای فدراسیون های مختلف، خرمشهر میزبان مسابقات کشوری در رشته های مختلف همچون دوومیدانی باشد.

سرپرست اداره ورزش و جوانان خرمشهر با بیان اینکه پیست تارتان ورزشگاه نفت و گاز اروندان قابلیت برگزاری مسابقات کشوری را دارد، اظهار کرد: رئیس فدراسیون از این پیست بازدید کرد و معتقد بود این پیست در صورتی که برای آن چاله پرش تعریف شود می تواند در تمام رشته ها میزبان باشد در غیر این صورت در دو سرعت می توان میزبانی مسابقات کشوری را به خرمشهر واگذار کرد.

وی با بیان اینکه باید در احداث این ورزشگاه مشاوره ورزشکاران بومی واداره ورزش و جوانان گرفته می شد، توضیح داد: برای احداث این ورزشکار مبالغ بزرگی هزینه شده است اما یک چاله پرش ندارد اگر در ابتدا و مراحل ساخت نظر ورزشکاران و اداره کل ورزش و جوانان خواسته می شد بدون شک با احداث چاله پرش و موانع می شد استفاده به مراتب بیشتری از این فضا داشت.

مسابقات بین‌المللی کبدی «فجر اروند» در خرمشهر

دبیر هیئت کبدی استان خوزستان نیز در این نشست از شرکت ۱۶۰ ورزشکار از چهار کشور در این مسابقات بین المللی خبر داد و اظهار کرد: در این مسابقات که رقابت های بین‌المللی کبدی «فجر اروند» نامگذاری شده است، تیم ملی ایران، تیم هایی از عراق، افغانستان و دو تیم از خوزستان شرکت خواهند داشت.

عبدالامیر شمخانی از افتتاح نخستین خانه کبدی استان خوزستان در خرمشهر هم خبر داد و گفت: مساحت خانه کبدی ۴۰۰ متر است و یک دست تشک تاتامی از سوی فدراسیون به خانه کبدی خرمشهر تعلق گرفته است.

وی افزود: خانه کبدی خرمشهر همزمان با برگزاری مسابقات و ۲۴ بهمن افتتاح می شود و امیدواریم افتتاح این خانه کبدی زمینه را برای رشد بیشتر کبدی خوزستان که مربیان و ورزشکاران با ارزشی دارد فراهم کند.

مسابقات کبدی با شعار اسلام و صلح

رئیس هیئت کبدی خرمشهر هم در نشست خبری این مسابقات بین المللی فجر اروند با شعار اسلام پیام آور صلح جهانی برگزار خواهد شد تا میزان انزجاز نسبت به این تبعیض های اخیر علیه مسلمان به جهان نشان داد شود.

مصطفی عباسی در ادامه اظهار کرد: تیم های عراق الف و ب، تیم منتخب خوزستان، تیم ملی افغانستان و تیم منتخب اروند خرمشهر و منتخب استان خوزستان در مسابقات بین المللی کبدی فجر اروند شرکت خواهند داشت.

وی با بیان اینکه این رویداد بین المللی در رشته کبدی برای نخستین بار در کشور برگزار می شود، افزود: بعد از مسابقات آسیایی مهمترین رویداد فدراسیون کبدی خواهد بود.

رئیس هیئت کبدی خرمشهر از استفاده از بومی های خرمشهر در طراحی چارت برگزاری این ترنمنت بین المللی تاکید کرد و گفت: در طراحی چارت اصول ورزشی رعایت شده و در تمام مراحل طراحی چارت و کمیته از بومی های خرمشهر استفاده شده است.

وی با اشاره به ثبت این رویداد ورزشی در تقویم ورزشی کبدی کشور بیان کرد: فدراسیون کبدی قول داده است از این به بعد هر ساله در دهه فجر این مسابقات بین المللی در خرمشهر برگزار شود.

تورنمنت بین المللی شمشیربازی اسلحه سابر

رئیس هیئت شمشیربازی خرمشهر از برگزاری مسابقات بین المللی شمشیربازی در این شهر خبر داد و گفت: این تصمیم در برهه زمانی کوتاه گرفته شد و قرار است در این دور از مسابقات در رده بزرگسالان میان تیم های عراق، کویت منتخب استان خوزستان و منتخب شهرستان خرمشهر برگزار شود.

حمید براجعه افزود: این تورنمنت بین المللی دهه فجر پنجشنبه ۲۸ بهمن ما در سالن ترانزیت پایانه مسافری دریایی برگزار شود که ممکن است برگزاری آن تا روز بعد هم ادامه داشته باشد.

وی، تاریخ ورود تیم عراق را ۲۵ بهمن اعلام کرد و افزود: در طول مدت حضور این تیم کارگاه هایی تخصصی برگزار خواهند شد.

رئیس هیئت شمشیربازی خرمشهر همچنین از حضور قهرمانان و ملی پوشان کشور همچون مجتبی عابدینی دارنده مقام چهارم المپیک خبر داد و ابراز امیداواری کرد: این رویداد ورزشی در تقویم ورزشی شمشیربازی به صورت سالیانه ثبت شود.

وی در ادامه با اشاره به تشکیل هیئت شمشیربازی از احداث سالن شمشیربازی در خرمشهر، از استقبال خوب بانوان و آقایان برای ثبت نام در دروه های آموزش شمشیر بازی خبر داد و گفت: امیدواریم با آموزش ورزشکاران با استعداد خرمشهری و برگزاری مسابقات مختلف در رده های ملی و بین المللی، شمشیر بازی خرمشهر را به جایگاه سابق خود برگردانیم.