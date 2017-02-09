افزایش عیدی و گرانی موادغذایی/کسبه پلاسکو در مجتمع نور مستقر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اقتصاد ایران در هفته گذشته، با اخبار متفاوتی روبرو بود و از افزایش عیدی کارمندان دولت تا گرانی ۵ گروه کالایی را شامل می شد. در این میان، استقرار کسبه پلاسکو و اختصاص وام قرض الحسنه به کارفرمایان این ساختمان نیز، از دیگر اخباری بود که در این هفته مطرح شدند.

توقف موقتی یکسان سازی نرخ ارز

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به شوک هایی که در بازار ارز طی دو ماه اخیر رخ داده است، از توقف موقتی اجرای پروژه یکسان سازی نرخ ارز خبر داد و گفت: تا پایان امسال، خبری از ارز تک نرخی نیست.

سعید میرشجاعیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دولت برای اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز، پیش شرط هایی را در نظر گرفته بود که بر این اساس، اکنون برخی از این پیش نیازها، محقق نشده است که البته عوامل داخلی و خارجی دارد.

رشد اقتصادی بدون نفت ۲.۶ درصد است

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که گفته می شود این رشد مربوط به فروش نفت بوده است، گفت: عمده این رشد مربوط به نفت است اما در سه ماهه دوم سال ۹۵ یعنی فصل تابستان رشد اقتصادی ۲.۶ درصدی بدون نفت را داشتیم و این نشان می دهد که رشد اقتصادی ما وضعیت مناسبی را در آینده خواهد داشت.

افزایش پاداش و عیدی کارمندان دولت

معاون اول رئیس جمهوری در بخشنامه ای ضوابط پرداخت پاداش و عیدی کارمندان دولت را اعلام کرد؛ بر این اساس عیدی کارمندان ٧٧٠ هزار و ٥٠٠ تومان تعیین شده است.

نامه نگاری نعمت زاده و طیب نیا

همچنین در این هفته نامه ای از نعمت زاده وزیرصنعت، معدن و تجارت خطاب به طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی منتشر شد که در این نامه نعمت زاده خواسته بود تا به جای پنجره واحد گمرکی از سامانه صدور مجوز ها استفاده کند.

در این خصوص طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که پذیرش اظهارنامه و اسناد ضمیمه آن به صورت الکترونیکی و تشریفات مرتبط با ترخیص وظیفه اصلی گمرک است.

موافقت دولت با کاهش تعرفه واردات ورق های فولادی

براین اساس، پس از گذشت حدود یکسال دولت با کاهش تعرفه ورق های فولادی کمتر از ۳ میلی متر به ۱۰ درصد موافقت کرد. مطابق با بخشنامه دولت، حقوق ورودی ردیف تعرفه های ۷۲۰۸۲۷۰۰، ۷۲۰۸۳۹۰۰ و ۷۲۰۹۱۸۰۰ (ورق فولادی) از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد و حقوق ورودی ردیف تعرفه های ۷۲۰۷۱۱۹۰، ۷۲۰۷۱۲۹۰ و ۷۲۰۷۱۹۰۰ (اسلب فولادی) از ۱۵ درصد به ۵ درصد کاهش می یابد.

معافیت سود تسعیر ارز صادراتی از مالیات

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اکثر خواسته‌های بخش خصوصی از دولت به نتیجه رسیده است، گفت: سود تسعیر ارز صادراتی از مالیات و عوارض معاف شد. وی با اشاره به اینکه در خرداد امسال بخش خصوصی ۱۰ خواسته را از دولت مطرح کرد که اکثر این موارد به نتیجه رسیده است،

لابی قدرتمند اجازه تک نرخی شدن ارز را نمی‌دهد

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، چند نرخی بودن ارز را عامل فساد دانست و گفت:لابی قدرت و منفعت اجازه نمی‌دهد که تک نرخی شدن ارز محقق شود. وی افزود: برخی می‌گویند تک نرخی کردن ارز سبب کاهش ارزش پول ملی می‌شود و به نظرم راجع به این موضوع و تبلیغات پوپولیستی راجع به عدم امکان تک نرخی کردن ارز، اتاق بازرگانی باید کار کند.

اختصاص ۵ میلیارد تومان قرض الحسنه به کسبه پلاسکو

پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به حادثه ساختمان پلاسکو گفت: هیأت رئیسه اتاق ایران تصمیم گرفته که پنج میلیارد تومان به صورت قرض‌الحسنه در اختیار کارفرمایان این ساختمان قرار گیرد.

اختصاص بیمه بیکاری به ۱۴۲۳ نفر از شاغلان پلاسکو

همچنین مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران از مراجعه ۱۴۲۳ نفر از شاغلان ساختمان پلاسکو برای دریافت بیمه بیکاری تا دیروز خبرداد.

آغاز بکار کسبه پلاسکو در مجتمع نور تهران

براین اساس، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران هم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت اسکان کسبه پلاسکو گفت: واگذاری واحدها در مجتمع نور تهران انجام گرفت و پس از آن، این واحدها برای دریافت تسهیلات معرفی می‌شوند. وی با بیان اینکه تمامی اقدامات برای کسبه پلاسکو در حال انجام است، اظهار داشت: از هفته آینده شاهد شروع به کار مجدد این بنگاه‌ها هستیم و امیدواریم هر چه سریعتر کارها پیش برود.

بازگشت لایحه قانون کار در انتظار نامه دولت به مجلس

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیگیری بازگشت لایحه اصلاح قانون کار خبرداد و گفت: کمیته مشترک با حضور شرکای اجتماعی بلافاصله پس از بازگشت لایحه تشکیل می‌شود.

توزیع چراغ خاموش۱۱میوه ممنوعه

کاهش چشمگیر عرضه میوه های قاچاق در بازار چندان طولانی نشد چرا که اواسط دی‌ماه سال‌جاری مجددا سر و کله فرنگی‌های خوش آب و رنگ با قیمت‌های گزاف در بازار پیدا شد؛ شبرنگ آفریقایی، گلابی آمریکایی، شاه‌بلوط ترک و انبه کنیا اولین میوه‌هایی بودند که امسال با قیمت‌های گزاف وارد بازار ایران شدند و در مغازه‌های داخلی جاخوش کردند؛ مدتی بعد هم نارنگی پاکستان به جمع این میوه‌ها اضافه شد؛ همین مساله نگرانی‌ها را درباره احتمال توزیع مجدد میوه‌های خارجی در حجم گسترده افزایش داده است.

خرید توافقی شیرخام متوقف نمی شود

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران با بیان اینکه خرید توافقی شیرخام متوقف نمی‌شود، گفت: کاهش عرضه دام ربطی به بیماری تب برفکی، صادرات و قاچاق ندارد. وی اضافه کرد: اجرای این طرح ادامه خواهد یافت و هیچ‌گاه متوقف نخواهد شد ضمن اینکه در حال حاضر کارخانجات شیرخام باکیفیت را حدود ۱۲۰۰ تومان خریداری می‌کنند.

خرید هواپیمای «ای تی آر» قطعی نیست

با وجود گذشت چندماه از آغاز مذاکرات «ایران ایر» با شرکت «ای تی آر» هنوز اما و اگرهایی در خرید این هواپیما وجود دارد و اگرچه خرید از این شرکت قطعی نیست اما امکان رسیدن به توافق وجود دارد.

گرانی ۵ گروه کالایی در هفته منتهی به ۱۵ بهمن

بر این اساس، بررسی تغییرات هفتگی ۱۱ گروه کالایی در هفته منتهی به ۱۵ بهمن ماه، دو گروه کالایی حبوب و قند و شکر به ترتیب ۰.۱ درصد و ۰.۲ درصد در مقایسه با هفته قبل از آن کاهش قیمت داشتند و گروه های تخم مرغ ۱.۶ درصد، برنج ۰.۲ درصد، میوه های تازه ۰.۱ درصد، سبزی های تازه ۲.۷ درصد، گوشت مرغ ۲.۵ درصد افزایش قیمت هفتگی را ثبت کردند.

آب شرب تهران پاک است

وزیر نیرو با تاکید بر پاک بودن آب شرب شهر تهران، اعلام کرد: با بهره برداری از تصفیه‌خانه فاضلاب شهرهای میگون و لواسان، مشکل فاضلاب این دو شهر حل شد. همچنین استاندار تهران اعلام کرد که در مناطقی مانند قیام‌دشت و شهرری با مشکل کیفیت پایین آب مواجه بودند که با اراده دولت و مجموعه آب و فاضلاب استان تهران نه تنها مشکل کمبود آب حل شد بلکه کیفیت به حدی رسید که امروز با جرات بگوییم آب استان تهران هیچ‌ مشکلی ندارد.

انفجار خط لوله گاز زاهدان-بزمان

مجید بوجارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات حادثه خط لوله انتقال گاز زاهدان به بزمان گفت: این خط لوله خالی از گاز طبیعی بوده و اصلا به اندازه یک متر مکعب گاز به این خط لوله تزریق نشده است. سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با تکذیب انفجار خط لوله به دلیل نشت گاز، گفت: در این حادثه دو نفر از کارکنان شرکت پیمانکار کشته شده اند.

بهره‌برداری از خط دوم راه‌آهن زنجان-قزوین در سال آینده

مدیرکل راه‌آهن شمال غرب از تکمیل عملیات دوخطه کردن راه‌آهن زنجان- قزوین به طول ۱۷۲ کیلومتر و بهره برداری از آن تا پایان سال ۹۶ خبرداد. به گفته وی قابلیت جابه‌جایی بار و مسافر، ارتقای ایمنی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش آلاینده‌ها مهمترین اهداف این پروژه محسوب می‌شود.