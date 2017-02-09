مردم گلستان در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور پر شور داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه دراستان گلستان و امام جمعه گرگان، این دفتر در آستانه ۲۲ بهمن، سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، بیانیه‌ای صادر کرد.

در متن این بیانیه آمده است:

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بسیاری از مردم جهان به این بیداری رسیدند که می‎توان با دست خالی هم در برابر ظالمان ایستادگی کرد. بسیاری از کشورهای جهان به دنبال استقلالی هستند که در ایران اسلامی وجود دارد و مردم ما توانستند با بینش و درک صحیح زمان، این استقلال را ایجاد کنند.

حفظ استقلال موجود در نظام ایران اسلامی امری بسیار مهم و سخت است که مردم ما ثابت کردند در تمام سختی‎ها پشتیبان نظام و انقلاب خود هستند و با تمام جان و توان از نظام ایلامی خود دفاع خواهند کرد و به یاری خدا همیشه در برابر توطئه‎های دشمنان پیروز خواهند شد.

یاد و خاطره حماسه ملت بزرگ ایران در یوم الله ۲۲ بهمن ۵۷ که منجر به درهم پیچیده شدن طومار نظام‌های طاغوتی و برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی در ایران زمین گردید، تا همیشه تاریخ به عنوان زرین ترین برگ در کتاب قطور تاریخ رشادت‌های این ملت سربلند، ماندگار و متجلی خواهد بود.

بی شک حضور گسترده مردم ولایتمدار استان گلستان در راهپیمایی ۲۲ بهمن، سندی دیگر بر اوراق زرین این استان وحدت آفرین می افزاید و جهانیان این صلابت و پایداری در ارزش‌ها و خون مطهر شهیدان را به نظاره می نشینند.

بدینوسیله از همه اقشار بخصوص مردم مومن و همیشه در صحنه شیعه و سنی استان گلستان دعوت می کنیم که همچون سال های گذشته در راهپیمایی عظیم روز بیست و دوم بهمن حضور با شکوه داشته و بار دیگر ضمن تجدید میثاق با آرمان های امام راحل و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و خون شهدای انقلاب اسلامی ایران و دفاع مقدس، با مشت های گره کرده انزجار، خشم و نفرت همیشگی خود را نسبت به استکبار جهانی و صهیونیسم ابراز دارند.