مردم گلستان در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور پر شور داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه دراستان گلستان و امام جمعه گرگان، این دفتر در آستانه ۲۲ بهمن، سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، بیانیهای صادر کرد.
در متن این بیانیه آمده است:
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بسیاری از مردم جهان به این بیداری رسیدند که میتوان با دست خالی هم در برابر ظالمان ایستادگی کرد. بسیاری از کشورهای جهان به دنبال استقلالی هستند که در ایران اسلامی وجود دارد و مردم ما توانستند با بینش و درک صحیح زمان، این استقلال را ایجاد کنند.
حفظ استقلال موجود در نظام ایران اسلامی امری بسیار مهم و سخت است که مردم ما ثابت کردند در تمام سختیها پشتیبان نظام و انقلاب خود هستند و با تمام جان و توان از نظام ایلامی خود دفاع خواهند کرد و به یاری خدا همیشه در برابر توطئههای دشمنان پیروز خواهند شد.
یاد و خاطره حماسه ملت بزرگ ایران در یوم الله ۲۲ بهمن ۵۷ که منجر به درهم پیچیده شدن طومار نظامهای طاغوتی و برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی در ایران زمین گردید، تا همیشه تاریخ به عنوان زرین ترین برگ در کتاب قطور تاریخ رشادتهای این ملت سربلند، ماندگار و متجلی خواهد بود.
بی شک حضور گسترده مردم ولایتمدار استان گلستان در راهپیمایی ۲۲ بهمن، سندی دیگر بر اوراق زرین این استان وحدت آفرین می افزاید و جهانیان این صلابت و پایداری در ارزشها و خون مطهر شهیدان را به نظاره می نشینند.
بدینوسیله از همه اقشار بخصوص مردم مومن و همیشه در صحنه شیعه و سنی استان گلستان دعوت می کنیم که همچون سال های گذشته در راهپیمایی عظیم روز بیست و دوم بهمن حضور با شکوه داشته و بار دیگر ضمن تجدید میثاق با آرمان های امام راحل و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و خون شهدای انقلاب اسلامی ایران و دفاع مقدس، با مشت های گره کرده انزجار، خشم و نفرت همیشگی خود را نسبت به استکبار جهانی و صهیونیسم ابراز دارند.
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