اعلام آمادگي گروه تروريستي "ارتش اسلامي در عراق" براي مذاكره با آمريكا

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، "ارتش اسلامي در عراق" يكي ازگروه هاي تروريستي دراين كشور در نواري صوتي كه شبكه تلويزيوني الجزيره گوشه هايي از آن را روزگذشته پخش كرد ، آمادگي خود را براي انجام مذاكرات بدون شرط با واشنگتن اعلام كرد.

دراين نوار صوتي كه منسوب به "ابراهيم الشيمري" سخنگوي ارتش اسلامي بود، آمده است : " ما آماده هرگونه مذاكرات سري يا آشكارهستيم و مانع حضور ميانجيگراني كه محبوبيت بين المللي دراين زمينه يعني تبادل نامه هاي رسمي با( واشنگتن ) دارند، نمي شويم و درعين حال با اين مسئله كه اين مذاكرات پنهاني ومحرمانه برگزار شود، مخالفتي نمي كنيم".

اما سخنگوي ارتش اسلامي درادامه اين بيانيه اعلام كرد: آمريكا بايد پيش ازانجام هرگونه مذاكراتي نظاميان خود را ازعراق خارج كند و درعين حال دولت آمريكا بايد مقاومت عراق را به عنوان تنها نماينده قانوني ملت عراق به رسميت بشناسد.

الجزيره همچنين توضيح داد : " الشيمري" از شخصيت هاي عرب اهل تسنن كه در روند سياسي عراق شركت مي كنند، انتقاد كرد.

اين سخنان درحالي الجزيره پخش شد كه روز گذشته "كاندوليزا رايس" وزيرامورخارجه آمريكا طي ديداري غيرمنتظره به عراق سفر كرد و خواستار حل و فصل سريع اوضاع اين كشور شد.

گروه تروريستي ارتش اسلامي در عراق تاكنون مسئوليت ربودن و كشتن اتباع خارجي را در اين كشور برعهده گرفته است. ازجمله اينكه اين گروه در اوت سال 2004 ميلادي كشتن "آنزو بالدوني" خبرنگار ايتاليايي و همچنين ربودن دو خبرنگار فرانسوي را در اواخر سال 2004 ميلادي در عراق اعلام كرد.