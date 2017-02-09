مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در مازندران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام شورای تبلیغات اسلامی مازندران، مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرستان های مختلف استان به شرح زیر برگزار می شود.

شهرستان ساری: از میدان شهید قاسمی ساعت ۱۰ صبح مقابل شهرداری به سمت خیابان فردوسی، میدان ابن شهر آشوب، خیابان جمهوری اسلامی، میدان ساعت، خیابان ۱۸ دی، میدان شهدا با سخنران صالحی‌امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

شهرستان گلوگاه: از میدان نماز ساعت ۱۰ صبح به سمت چهارراه نواب به سمت میدان ۲۲ بهمن مصلای جمعه گلوگاه با سخنرانی خدامی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

شهرستان بهشهر: از چهارراه استقلال ساعت ۱۰:۳۰ به سمت مصلای جمعه با سخنرانی سجادی فرماندار بهشهر

شهرستان نکا: از مقابل فرمانداری ساعت ۱۰ صبح به سمت مصلای امام خمینی(ره) با سخنرانی انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

شهرستان میاندورود: از شهرداری سورک ساعت ۱۰:۳۰ صبح، بلوار امام خمینی(ره) به سمت مصلای جمعه سورک با سخنرانی موالی‌زاده مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

شهرستان جویبار: از مسجد اعظم مقابل بیمارستان عزیزی ساعت ۱۰ صبح به سمت مصلای الغدیر، با سخنرانی رضیان نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه‌شمالی در مجلس شورای اسلامی

شهرستان قائم‌شهر: از میدان طالقانی ساعت ۱۰ صبح به سمت میدان امام خمینی(ره) با سخنرانی آیت‌الله اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل‌البیت(ع)

شهرستان آمل: از مسجد امام رضا(ع) ساعت ۱۰ صبح تا گلزار شهدا با سخنرانی اسماعیل منصوری لاریجانی محقق، پژوهشگر و مدیر گروه عرفان اسلامی دانشگاه اهل‌البیت(ع)

شهرستان بابل: از میدان ولایت ساعت ۱۰:۳۰ صبح به سمت مصلای جمعه بابل با سخنرانی حجت الاسلام روحانی امام جمعه بابل

شهرستان بابلسر: از مقابل سپاه بابلسر ساعت ۱۰:۳۰ صبح به سمت مصلای جمعه المهدی با سخنرانی حجت‌الاسلام قلی‌پور امام جمعه بابلسر

شهرستان فریدونکنار: از مقابل مسجد جامع ساعت ۱۰:۳۰ صبح به سمت مصلای قدس فریدونکنار با سخنرانی حجت‌الاسلام جلالی امام جمعه فریدونکنار

شهرستان محمودآباد: از گلزار شهدای آهومحله، بلوار امام ساعت ۱۰:۳۰ صبح تا سه راه مرکز شهر، مصلای موقت با سخنرانی سردار میری جانشین پلیس راهور کشور

شهرستان نور: از میدان امام خمینی(ره) ساعت ۱۰ صبح به سمت مصلای بزرگ الغدیر با سخنرانی یونسی معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران

شهرستان نوشهر: از مسجد جامع ساعت ۱۰ صبح به سمت خیابان شهید کریمی، میدان همافران، خیابان ۱۵ خرداد، میدان آزادی، خیابان انقلاب مقصد مصلای جمعه با سخنرانی محمدجواد لاریجانی معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه

شهرستان چالوس: از مقابل مسجد جامع ساعت ۱۰ صبح به سمت بانک ملی و برگشت به طرف میدان معلم و مصلای جمعه با سخنرانی احمدی‌لاشکی نماینده مردم چالوس، نوشهر و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی

شهرستان عباس‌آباد: از مصلای جمعه ساعت ۱۰:۳۰ صبح به سمت مرکز شهر و بالعکس به سمت مصلای جمعه با سخنرانی حجت الاسلام محمدی امام جمعه عباس‌آباد

شهرستان رامسر: از مقابل شهرداری رامسر ساعت ۱۰ صبح به سمت مصلای جوادالائمه(ع) با سخنرانی آیت‌الله توکل نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری

شهرستان تنکابن: از مسجد جامع تنکابن ساعت ۱۰ صبح به سمت مصلای جمعه

شهرستان سیمرغ: از میدان شهید کشوری ساعت ۱۰ صبح به سمت خیابان امام خمینی(ره)، مصلای جمعه سیمرغ با سخنرانی ادیانی نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه‌شمالی در مجلس شورای اسلامی

شهرستان کلاردشت: از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساعت ۱۰ صبح به سمت نهالستان و بازگشت به مصلای جمعه با سخنران جلالی مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور

شهرستان سوادکوه شمالی: شهر شیرگاه: از محل گلزار شهدای گمنام (شهرداری) ساعت ۱۰:۳۰ صبح تا مسجد جامع شیرگاه با سخنرانی حجت‌الاسلام ابراهیمیان رئیس دانشگاه آزاد قائم‌شهر

شهرستان سوادکوه: - شهر زیرآب: از مسجد جامع ساعت ۱۰:۳۰ صبح به سمت سپاه و برگشت به امامزاده عبدالحق(ع) با سخنرانی حجت‌الاسلام رضایی امام جمعه زیرآب.

شهر پل‌سفید: از جلوی درب شهرداری ساعت ۱۱ به سمت داخل شهر و مسجد جامع با سخنرانی توحیدی فرماندار سوادکوه

بخش نشتا: از مسجد جامع ساعت ۱۰ صبح به سمت گلزار شهدا و بالعکس با سخنرانی حسینی‌جو فرماندار تنکابن

شهر خرم‌آباد: از میدان شهدا ساعت ۹ صبح به سمت مسجد جامع خرم‌آباد با سخنرانی حجت‌الاسلام پوراکبر امام جمعه تنکابن

بخش سلمان‌شهر: از مسجد جامع ساعت ۱۰:۳۰ صبح به سمت شهرداری و بالعکس و مسجد جامع با سخنرانی صفری بخشدار سلمان‌شهر

بخش‌کلارآباد: از مسجد جامع ساعت ۱۰:۳۰ صبح به سمت کارخانه چای و بالعکس با سخنرانی حجت‌الاسلام سورتچی امام جمعه کلارآباد

بخش مرزن‌آباد: از میدان بسیج امام حسن مجتبی(ع) ساعت ۱۰ صبح به سمت بلوار امام خمینی(ره) و بالعکس به طرف مسجد جامع با سخنرانی قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش مازندران

شهر پول: از بخشداری ساعت ۱۰ صبح به طرف مسجد جامع امام حسن عسکری(ع) با سخنرانی حجت‌الاسلام خطیبی رئیس اداره تبلیغات اسلامی نوشهر

بخش کجور: از مسجد جامع ساعت ۱۰ صبح به سمت میدان شهدا با سخنرانی حجت‌الاسلام جهان‌دار امام جمعه کجور

شهر صلاح‌الدین‌کلا: از پاسگاه سی‌سنگان ساعت ۱۰ صبح به سمت مسجدعلی ابن‌ابی‌طالب(ع) (بازار) با سخنرانی حجت‌الاسلام موسی‌زاده امام جمعه صلاح‌الدین‌کلا

شهر کیاسر: از میدان معلم ساعت ۱۱ به سمت بلوار امام رضا(ع)، میدان ولی عصر(عج) مصلای جمعه با سخنرانی حجت‌الاسلام تیموری امام جمعه کیاسر

بخش دودانگه: - شهر فریم: از مقابل شهرداری ساعت ۱۰ صبح به سمت مسجد جامع شهر فریم

سنگده: از مسجد چهارده معصوم(ع) ساعت ۱۰ صبح به سمت گلزار شهدا

۳۴- بخش کلیجان‌رستاق: از شهرک سلیم‌بهرام ساعت ۹ صبح به سمت حسینیه شهر هولار ساعت ۹ صبح با سخنرانی حجت‌الاسلام ابراهیمی مشاور استاندار و رئیس ستاد اقامه نماز

دهستان لفور سوادکوه: تمامی روستاهای دهستان لفور ساعت ۱۰ صبح به سمت روستای شارقلت

زاغمرز: از میدان ولی‌عصر(عج) ساعت ۱۰ صبح به سمت مصلای جمعه با سخنرانی موسوی‌تبار امام جمعه زاغمرز

بخش لاریجان: از پمپ بنزین قدیم وانا ساعت ۱۰ صبح به سمت حسینیه سیدالشهدا(ع) با سخنرانی عیسی‌زاده جانشین فرماندهی سپاه آمل

شهر رویان: از مسجد گلزار شهدا ساعت ۱۰ صبح به سمت دوربرگردان الغدیر و بالعکس شهرداری با سخنرانی قمی مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری مازندران

شهر چمستان: از مقابل بخشداری ساعت ۱۰ صبح به سمت مسجد جامع با سخنرانی اسماعیلی نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی

شهر بلده: از مقابل بخشداری ساعت ۱۰ صبح به سمت مسجد ولی‌عصر(عج) با سخنرانی رضایی بخشدار بلده

ایزدشهر: از مسجد جامع ساعت ۱۰ صبح به سمت مسجد هاشمی (مصلی) با سخنرانی خنجری فرماندار نور

بخش رودبست (هادی‌شهر): از سه راهی میربازار بلوار آیت‌الله روحانی ساعت ۱۰:۳۰ به سمت مصلای هادی‌شهر با سخنران حجت‌الاسلام آزادی امام جمعه هادی‌شهر

شهر امیرکلا: از مسجد جامع امیرکلا ساعت ۱۰ صبح به سمت مصلای جمعه با سخنرانی عباسپور فرماندار بابل

بخش بابل‌کنار: از بخشداری ساعت ۱۱ به سمت مصلای جمعه شهر با سخنرانی باباییان امام جمعه بابل‌کنار

بخش لاله‌آباد: از گلزار شهدای گمنام ساعت ۱۱ به سمت مصلّای جمعه با سخنرانی امام جمعه لاله‌آباد

بخش گتاب: از بخشداری ساعت ۱۰:۳۰ صبح به سمت میدان مصلای جمعه با سخنرانی تقی‌پور امام جمعه گتاب

بخش بندپی غربی: از بخشداری ساعت ۱۱ تا مصلای جمعه با سخنرانی حاجی‌زاده امام جمعه بندپی غربی

بخش بندپی شرقی: از مقابل اداره آموزش و پرورش ساعت ۱۱ به سمت مصلای جمعه با سخنرانی پوررمضان امام جمعه بندپی شرقی

شهر کوهی‌خیل: از سه‌راهی شهدای کوهی‌خیل ساعت ۱۰ صبح به سمت گلزار شهدا

شهر بهنمیر: از مقابل سپاه ساعت ۱۰:۳۰ صبح به سمت مصلای جمعه با سخنرانی حجت‌الاسلام شریف‌تبار امام جمعه بهنمیر

بخش رودپی شمالی: از مقابل ساختمان بخشداری ساعت ۱۰ صبح تا مصلای جمعه فرح‌آباد با سخنرانی صادقعلی رنجبر استاد دانشگاه

شهر سرخرود: از بخشداری ساعت ۱۰:۳۰ تا مهدیه(مصلای جمعه) با سخنرانی موسوی‌آملی امام جمعه سرخرود

شهر هچیرود: از مرکز شهر ساعت ۱۰ صبح به سمت مسجد جامع با سخنرانی زندی فرماندار چالوس

روستای بیشه‌بنه مرکز بخش یانه‌سر: از پاسگاه مرکزی ساعت ۱۰ صبح تا مسجد جامع با سخنرانی بخشدار یانه‌سر

بخش دابودشت: از مقابل پاسگاه کلانتری دابودشت ساعت ۱۰ صبح تا مصلای جمعه با سخنرانی قاسمی شهردار دابودشت

شهر امامزاده عبدالله: از میدان امام خمینی(ره) ساعت ۱۰ صبح خیابان وصال آستانه مبارک امامزاده با سخنرانی یوسفیان ملا نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی

روستای آلاشت: از مسجد جامع ساعت ۱۰ صبح تا گلزار شهدا

لاریم: از مسجد شهدای لاریم ساعت ۱۰ صبح به سمت میدان امام حسین(ع) و گلزار شهدا

روستای ارا: مدرسه شهیدان قادری و عباسی ساعت ۱۱ تا گلزار شهدا با سخنرانی حجت‌الاسلام میرعمادی معاونت امور طلاب مازندران

روستای کوات: مدرسه ابتدایی دولتی ساعت ۱۱ تا حسینیه حضرت ابوالفضل(ع)

روستای اروست: ازمزار شهدا ساعت ۱۱ تا پارک آیت‌الله خامنه‌ای با سخنرانی عالیشاه رئیس شورای اسلامی

روستای کردسر: مدرسه شهید باقری ساعت ۱۱ به سمت حسینیه سیدالشهدا(ع) با سخنرانی حجت‌الاسلام ساجدی‌فر

روستای چالو: مدرسه ابتدایی شهید چهاردانگه‌ای ساعت ۱۱ تا مزار شهدا یا سخنرانی کردان دهیار روستا

روستای چورت: حسینیه چهارده معصوم ساعت ۱۱ تا مزار شهدا با سخنرانی حجت‌الاسلام قاسمی

روستای خال‌خیل: از مسجد حضرت ابوالفضل(ع) ساعت ۱۱ تا مزار شهدا با سخنرانی عمادی فرمانده پایگاه

روستای کرسام: مزار شهدا ساعت ۱۱

روستای قلعه‌سر: از آرامگاه عمومی ساعت ۱۱ تا مسجد حضرت ابوالفضل(ع) با سخنرانی کوثری رئیس شورای اسلامی روستا