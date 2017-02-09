به گزارش خبرگزاری مهر، تورج ملک محمدی با بیان این مطلب افزود: خدا را شکر معجزه ای در حال وقوع است و ابوالفضل آرمیده به لطف خدا و دعای خیر مردم روز یکشنبه هفته آینده از بیمارستان مرخص خواهد شد.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون کشتی ادامه داد: لطف خداوند شامل حال ما و خانواده آرمیده شد و وی سلامتی خود را باز یافت.

وی تصریح کرد: در این بین نمی توان از زحمات بسیاری از مسئولان یاد نکرد. در این مدت، قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان و رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی در مورد اسکان، پذیرش و اختصاص کادر درمانی توانمند برای ابوالفضل، اقدامات لازم را انجام دادند.

پزشک تیم های ملی کشتی اظهار داشت: ما تاکنون خیلی واضح به بیماری آرمیده اشاره نمی کردیم اما باید بگویم که یکی از صعب العلاج ترین بیماری ها درمان شد. در حال حاضر هم گلبول های سفید به حد طبیعی برگشته و هم شرایط جسمی ابوالفضل به آن حدی که ما می خواستیم، رسیده است.

ملک محمدی در مورد نحوه درمان آرمیده گفت:چندین متخصص و فوق تخصص در مراحل مختلف درمانی نظر می دادند و باید از دکتر شاهی مدیر گروه درمانی آنکولوژی بیمارستان ولی عصر (عج) مجتمع درمانی امام خمینی (ره) و تمامی پزشکان و پرستاران که شبانه روز وقت خود را برای این موضوع گذاشتند، قدردانی کنیم.

وی ادامه داد: دکتر شاهی امیدوار است آرمیده طی روزهای آینده به روند عادی زندگی و طی ماه های آینده نیز به تشک کشتی بازگردد.

ملک محمدی در پایان خاطرنشان کرد: باز هم باید از لطف تمامی کسانی که ما را در این راه همراهی کردند و این ورزشکار عزیزمان را تنها نگذاشتند، تشکر کرده و امیدوارم با عنایات ویژه خداوند متعال آرمیده بار دیگر بتواند در میادین بین المللی برای کشتی کشورمان افتخارآفرینی نماید.

ابوالفضل آرمیده دارنده مدال برنز رقابت های کشتی آزاد نوجوانان آسیا در سال ۲۰۱۶، به دلیل ابتلا به یک بیماری سخت از چند ماه پیش در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران بستری شده است.