خطرات بمب هاي سمي رژيم صهيونيستي براي 2 ميليون لبناني

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، گروه صلح سبز در گزارشي كه در بيروت منتشر شد،اعلام كرد كه آثار بر جاي مانده شيميايي و غبارها از ساختمان هايي كه ويران شده، بشدت هوا و زمين را آلوده كرده است.



اين گروه درگ زارش خود با اشاره به اينكه در جريان حمله اسرائيل به لبنان 30 هزار خانه 80 پل و 9 تاسيسات صنعتي منهدم شده است افزود: علاوه برآن بمباران كارخانه ها موجب انتشار مواد شيميايي شده است كه مي تواند به طور بالقوه بر دو ميليون سكنه لبنان آسيب برساند .



بنا براين گزارش ، تقريبا 1200 غيرنظامي در لبنان در جريان حمله اسرائيل به لبنان كشته شدند .



صلح سبز افزود كه حملات اسرائيل بر كارخانه برق جييه واقع در جنوب بيروت بين 10 تا 15 هزار تن سوخت را به دريا ريخته و 150 كيلومتري سواحل لبنان و بخشي از سوريه را تحت تاثير قرار داده است.



اين گروه زيست محيطي به نقل از يك گزارش كميسيون اروپا اعلام كرد كه تمامي نفت ريخته شده به دريا و يا بندرگاهها هم اكنون جمع شده و تنها مقدار كمي در دريا باقي مانده است.