۱۴ مهر ۱۳۸۵، ۱۱:۳۷

گروه زيست محيطي صلح سبز لبنان هشدار داد :

خطرات بمب هاي سمي رژيم صهيونيستي براي 2 ميليون لبناني

گروه زيست محيطي صلح سبز لبنان هشدار داد كه 2 ميليون نفر از ساكنان جنوب كه حدود نيمي از جمعيت اين كشور را تشكيل مي دهند، در معرض خطرات بهداشتي ناشي از مواد سمي بمباران رژيم صهيونيستي هستند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، گروه صلح سبز در گزارشي كه در بيروت منتشر شد،اعلام كرد كه آثار بر جاي مانده شيميايي و غبارها از ساختمان هايي كه ويران شده، بشدت هوا و زمين را آلوده كرده است.

اين گروه درگ زارش خود با اشاره به اينكه در جريان حمله اسرائيل به لبنان 30 هزار خانه  80 پل و 9 تاسيسات صنعتي منهدم شده است افزود: علاوه برآن بمباران كارخانه ها موجب انتشار مواد شيميايي شده است كه مي تواند به طور بالقوه بر دو ميليون سكنه لبنان آسيب برساند .

بنا براين گزارش ، تقريبا 1200 غيرنظامي در لبنان در جريان حمله اسرائيل به لبنان كشته شدند .

صلح سبز افزود كه حملات اسرائيل بر كارخانه برق جييه واقع در جنوب بيروت بين 10 تا 15 هزار تن سوخت را به دريا ريخته و 150 كيلومتري سواحل لبنان و بخشي از سوريه را تحت تاثير قرار داده است.

اين گروه زيست محيطي به نقل از يك گزارش كميسيون اروپا اعلام كرد كه تمامي نفت ريخته شده به دريا و يا بندرگاهها هم اكنون جمع شده و تنها مقدار كمي در دريا باقي مانده است. 

کد مطلب 390199

