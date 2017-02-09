مسئولان نباید از استغفار هراسی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی شامگاه چهارشنبه در جشنواره امتنان از کارگران، کارفرمایان و تعاون گران برتر استان قم که با حضور استاندار قم، احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس و برخی مدیران استان برگزار شد، با بیان اینکه حضرت امام خمینی(ره) خود را خدمتگزار مردم معرفی می‌کردند، گفت: بنیان‌گذار نظام مقدس جمهوری اسلامی به ما یاد دادند اقتضای خدمتگزاری سعه صدر است.

وی با تأکید بر اینکه اقتضای انجمن‌های کارگری و کارفرمایی به برکت و تأسی از انقلاب اسلامی بازتاب دادن دل گویه‌ها و خواسته‌هاست، افزود: بیان مشکلات و خواسته‌ها موجب گشایش خواهد شد.

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه با تکرار خواسته‌ها و پیگیری مشکل بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی حل شد، گفت: خوشبختانه اکنون بسیاری از انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی شناسنامه‌دار شده و دارای بیمه تأمین اجتماعی هستند.

وی با طرح این مطلب که چالش‌ها و نیازهای موجود بخش کارگری می‌تواند دستاوردهای نظام را کمرنگ جلوه دهد، گفت: بیش از توجه به واژه خود انتقادی باید به موضوع استغفار و اصلاح امور التفات کرد.

طاهایی با تأکید بر اینکه با دیدگاه استغفاری یک انسان دنبال اصلاح امور و رفع اشکالات خواهد بود، گفت: رشد و تعالی جامعه در گروی استغفار فردی و اجتماعی مسئولان و مردم است.

دولت یازدهم مظلوم است

وی با بیان اینکه دولت یازدهم واقعاً مظلوم است، گفت: مگر رئیس جمهور این مملکت از رهبری به عنوان نایب امام زمان(عج) حکم تنفیذ نگرفته که برخی ناجوانمردانه انتقاد می‌کنند.

مشاور حقوقی، مجلس و امور استان‌های وزیر تعاون با بیان اینکه برخی منتقدان جلوتر از رهبری تعیین تکلیف کرده و مدام هشدار می‌دهند، گفت: رهبر معظم انقلاب به عنوان رأس نظام آن‌قدر نگران و متذکر نیستند که برخی با سخنان تلخ و گزنده امید مردم را نا امید می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه دولت در سیاست خارجی به رغم انواع کارشکنی‌های استکبار جهانی موفق عمل کرده است، گفت: بسیاری از مشکلات خارجی حوزه اقتصادی و تعاملات تجاری با تدبیر دولت برطرف شد.

شایان ذکر است در این مراسم که با استقبال خانواده‌های کارگری مواجه شده بود، مراسم گلریزان برای یکی از کارگران دربند برگزار شد و در پایان از برگزیدگان و استعدادهای درخشان حوزه کارگری و کارفرمایی و تعاون گران تجلیل به عمل آمد.