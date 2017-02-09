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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۴۸

دهه فجر امسال؛

۵۸۰ میلیارد ریال پروژه عمرانی در شهرستان دیر افتتاح شد

۵۸۰ میلیارد ریال پروژه عمرانی در شهرستان دیر افتتاح شد

بوشهر - فرماندار شهرستان دیر گفت: ۳۶ پروژه با اعتبار ۵۸۰ میلیارد ریال در زمینه عمران شهری و روستایی در شهرستان دیر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه اعتماد صبح پنجشنبه در جشن فجر دیر ضمن تبریک ایام الله دهه مبارک فجر، سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را نقطه عطف تاریخ این مرز و بوم دانست و تصریح کرد: امروز وظیفه ما است تا با برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی این ایام تاریخی را در یاد مردم حفظ و ماندگار کنیم.

حمزه اعتماد افزود: امنیت و آرامش امروز ما در شرایط ملتهب منطقه‌ای مرهون رهبری انقلاب و اتحاد مردم است و اگر امنیت در هر سرزمینی تثبیت شود، رشد و پیشرفت متعاقب آن به وجود خواهد آمد.

فرماندار شهرستان دیر با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران یکی از بزرگترین انقلاب‌های قرن حاضر است تصریح کرد: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی در دهه فجر امسال شاهد افتتاح ۳۶ پروژه با اعتبار ۵۸۰ میلیارد ریال در زمینه عمران شهری و روستایی در این شهرستان بوده‌ایم که این یکی از دستاوردهای انقلاب است.

اعتماد با تاکید بر حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: حضور گسترده اقشار مختلف مردم در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن امسال ضامن عزت و اقتدار کشور است و باید خیلی پرصلابت برگزار شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دیر نیز در این مراسم گفت: اداره ارشاد خود را مکلف می‌داند که برای نشاط اجتماعی شهروندان و خانواده‌ها برنامه های ویژه‌ای تدارک ببیند که برگزاری جشن بزرگ فجر نیز در همین راستا است.

غلامرضا ناطقی افزود: مردم ایران همواره قدردان خون شهیدان و ارزش های والای انقلاب خود هستند و ما این مهم را در دهه مبارک فجر در سطح شهرها و روستاها شاهد هستیم.

وی ضمن قدردانی از حضور مسئولان و مردم در برنامه‌های این ایام، بر حضور گسترده اقشار مختلف مردم این شهرستان در راهپیمایی ۲۲ بهمن تاکید کرد و گفت: حضور پرشور و حماسی مردم در این راهپیمایی، ابهت و اقتدار نظام را به نمایش می‌گذارد.

کد مطلب 3901992

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