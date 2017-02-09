تخصیص ۱۶۰ میلیارد ریال تسهیلات ویژه بهسازی مسکن روستایی در شادگان

نعمت اله آلبوغبیش در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهارکرد: این تسهیلات برای بهسازی ۸۵۰ واحد مسکن روستایی با سود ۵% و ضمانت زنجیره ای به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می شود.

وی افزود: این تسهیلات در دو سقف ۱۸۰ میلیون ریالی به منظور احداث واحد مسکونی در روستاهای مشمول طرح و ۲۰۰ میلیون ریالی برای تخریب و نوسازی با رعایت مبحث (۱۹) مقررات ملی ساختمان توسط بانکهای مسکن، تجارت، ملت، ملی و صادرات توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان قابل پرداخت می باشد.

معاون فرماندار شادگان یادآور شد: براساس دستور العمل پرداخت تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی سال ۹۵ و نحوه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تسهیلات این طرح تمامی روستاها و شهرهای زیر ۲۵۰۰۰نفر با رعایت اولویت های تعیین شده را شامل می‌شود.

آلبوغبیش درپایان تصریح کرد: براساس مصوبه هیئت وزیران، سود سهم متقاضی پنج درصد است و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخت یارانه سود (مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخهای مصوب) برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات این تصویب نامه را تضمین و تعهد می نماید اما این تضمین نافی مسئولیت بانکهای عامل در وصول مطالبات نیست.