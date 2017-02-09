  1. استانها
  2. خوزستان
۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۳۳

معاون فرماندار شادگان خبرداد:

تخصیص ۱۶۰ میلیارد ریال تسهیلات ویژه بهسازی مسکن روستایی در شادگان

تخصیص ۱۶۰ میلیارد ریال تسهیلات ویژه بهسازی مسکن روستایی در شادگان

شادگان ـ معاون فرماندار شادگان گفت: مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای بهسازی ۸۵۰ واحد مسکونی روستایی در شادگان اختصاص یافت.

نعمت اله آلبوغبیش در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهارکرد: این تسهیلات  برای بهسازی ۸۵۰ واحد مسکن روستایی با سود ۵% و ضمانت  زنجیره ای به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می شود.

وی افزود: این تسهیلات در  دو سقف ۱۸۰ میلیون ریالی به منظور احداث واحد مسکونی در  روستاهای مشمول طرح و ۲۰۰ میلیون ریالی برای  تخریب  و نوسازی با رعایت  مبحث (۱۹) مقررات ملی ساختمان توسط بانکهای مسکن، تجارت، ملت، ملی و صادرات توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان  قابل پرداخت می باشد.

معاون فرماندار شادگان یادآور شد: براساس دستور العمل پرداخت تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی سال  ۹۵ و نحوه ساماندهی و حمایت از تولید  و عرضه مسکن، تسهیلات  این طرح تمامی روستاها و شهرهای زیر ۲۵۰۰۰نفر با رعایت اولویت های تعیین شده را شامل می‌شود

آلبوغبیش درپایان تصریح کرد: براساس مصوبه هیئت وزیران، سود سهم متقاضی پنج درصد است و سازمان مدیریت  و برنامه ریزی کشور پرداخت یارانه سود (مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخهای  مصوب) برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی و مانده مطالبات  معوق شامل اصل و سود تسهیلات این تصویب نامه را تضمین و تعهد می نماید اما این تضمین  نافی مسئولیت بانکهای  عامل در وصول مطالبات نیست.

کد مطلب 3901994

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها