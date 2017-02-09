تشریح مهم ترین اولویت های حوزه غذا و دارو در سال ۹۶

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رسول دیناروند در بیست و پنجمین اجلاس روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور، اظهار داشت: افزایش دستیابی مردم به سبد غذایی سالم و مطلوب، افزایش دستیابی مردم به فرآورده های سلامت سالم و ایمن، بهبود شاخص های تجویز و مصرف دارو در مقایسه با شاخص های بین المللی، افزایش سهم تولید و تجویز و مصرف منطقی فرآورده های دارویی طبیعی، گیاهی و سنتی در کشور و ارتقاء و بهبود استانداردهای ارائه خدمات فرآورده های سلامت در مراکز ارائه دهنده خدمات بخشی از مهمترین اهداف کمی سازمان غذا و دارو است.

وی با بیان اینکه در تدوین برنامه عملیاتی سال ۹۶ سازمان غذا و دارو، دانشگاه های علوم پزشکی، مشارکت بسیار زیاد و موثری داشتند، افزود: علاوه بر بازنگری و تدوین اهداف کلی و کمی برنامه عملیاتی در جلسات مدیران ارشد سازمان غذا و دارو، این اهداف برای معاونت غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی ارسال شد و بر اساس نظرات دانشگاه ها، تدوین نهایی شد.

دیناروند با اشاره به برگزاری سه همایش با حضور نمایندگان و کارشناسان دانشگاهی برای بررسی و تدوین برنامه ها و فعالیت های ذیل اهداف کمی برنامه عملیاتی، گفت: در این همایش ها بالغ بر حدود ۳ هزار نفر ساعت کار انجام شد.

رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: مهمترین برنامه های اولویت دار سازمان غذا و دارو شامل کنترل مصرف روغن، قند و نمک در سبد غذایی مردم، کنترل کیفیت فرآورده های سلامت در سطح عرضه، فرهنگ سازی و آموزش به مردم درخصوص ضرورت سلامت فرآورده های قاچاق و تقلبی(سامانه کنترل اصالت، طرح چراغ راهنمای تغذیه)، ارتقاء و توانمندسازی آزمایشگاه های کنترل غذا و داروی دولتی و غیردولتی کشور، نظارت و کنترل کیفیت واحدهای تولیدی فراورده های دارویی کشور و تنظیم بازار در جهت کاهش وابستگی به فرآورده های وارداتی سلامت و حمایت از تولید داخل است.

وی خاطرنشان کرد: کنترل و نظارت بر روند تجویز و مصرف فراورده های دارویی در کشور، کنترل میزان پرداخت از جیب در خصوص فراورده های دارویی و تجهیزات پزشکی، تنظیم بازار در جهت افزایش مصرف فرآورده های دارویی گیاهی و طبیعی، کنترل میزان عوارض دارویی و تجهیزات پزشکی و ساماندهی ملزومات پزشکی مصرفی مراکز درمانی کشور نیز از دیگر برنامه های اولویت دار سازمان غذا و دارو در سال آینده است.

دیناروند اظهار داشت: انتظار داریم که بین معاونت های مختلف درون دانشگاهی به منظور اجرای بهینه برنامه های مشترک، تعامل موثری وجود داشته باشد، بودجه اختصاص یافته توسط سازمان صرفا در بخش غذا و دارو هزینه شود و ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی معاونتهای غذا و دارو تقویت شود.