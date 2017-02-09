نمایش «روال عادی» در کرمان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «روال عادی» نوشته ژان کلود کری‌یر است که توسط اصغر نوری ترجمه شده و علی نفیسی کارگردانی آن را به عهده دارد.

این اثر نمایشی به ملاقات و گفت و گوی خصوصی یک کمیسر پلیس با خبرچین خود می پردازد.

در این اثر نمایشی حسین محمد آبادی، منا فارسی، علی نفیسی، زهرا نجمی و حجت قربانی کیا به ایفای نقش می پردازند و حجت قربانی کیا دستیار کارگردان نمایش است.

همچنین مهدی جعفری طراح پوستر، حمید صادقی عکاس، علی حسین پور ساخت تیزر و زهرا نجمی گریمور از جمله عوامل این نمایش هستند. طراحی صحنه لباس و بر. ش.ر را هم علی نفیسی انجام داده است.

نمایش روال عادی از ۲۴ بهمن تا ۱۳ اسفند همه روزه به مدت ۶۰ دقیقه در مجتمع یادگاران صنعتی اجرا می شود.