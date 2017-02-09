  1. استانها
  2. کرمان
۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۲۶

نمایش «روال عادی» در کرمان اجرا می شود

نمایش «روال عادی» در کرمان اجرا می شود

کرمان – نمایش «روال عادی» به کارگردانی علی نفیسی از۲۴ بهمن در مجتمع یادگاران صنعتی اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «روال عادی» نوشته ژان کلود کری‌یر است که توسط اصغر نوری ترجمه شده و علی نفیسی کارگردانی آن را به عهده دارد.

این اثر نمایشی به ملاقات و گفت و گوی خصوصی یک کمیسر پلیس با خبرچین خود می پردازد.

در این اثر نمایشی حسین محمد آبادی، منا فارسی، علی نفیسی، زهرا نجمی و حجت قربانی کیا به ایفای نقش می پردازند و حجت قربانی کیا دستیار کارگردان نمایش است.

همچنین مهدی جعفری طراح پوستر، حمید صادقی عکاس، علی حسین پور ساخت تیزر و زهرا نجمی گریمور از جمله عوامل این نمایش هستند. طراحی صحنه لباس و بر. ش.ر را هم علی نفیسی انجام داده است.

نمایش روال عادی از ۲۴ بهمن تا  ۱۳ اسفند همه روزه به مدت ۶۰ دقیقه در مجتمع یادگاران صنعتی اجرا می شود.

کد مطلب 3901996

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها