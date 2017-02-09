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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۳۸

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان:

مردم با حضور درراهپیمایی۲۲بهمن ماه وحدت ملی خود رانشان خواهند داد

مردم با حضور درراهپیمایی۲۲بهمن ماه وحدت ملی خود رانشان خواهند داد

زنجان-معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان گفت: مردم ولایی زنجان با حضور گسترده خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه انسجام وحدت ملی خود را به استکبار نشان خواهند داد.

سید بیوک موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر به راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه اشاره کردو افزود: در این روز مردم ولایی  زنجان با حضور گسترده خود اقتدار و عزت نظام جمهوری اسلامی ایران را به دشمنان نشان می دهند. 

وی اظهارکرد: مردم زنجان با حضور گسترده خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه انسجام وحدت ملی خود را به استکبارو یاوه گویان نشان می دهند. 

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان گفت: در روز راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه باید تمام گروه ها با سلایق و نحله های فکری در گرامیداشت یاد شهیدان دوران انقلاب و شهدای هشت سال دفاع مقدس حضور پر رنگی داشته باشند. 

موسوی تاکید کرد: دشمن امروز نگاه خاصی به ملت ایران دارد و باید با حضور پر شور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه بصیرت خود را به استکبار و یاوه گویان نشان بدهیم. 

وی گفت: انقلابی که امروز به دست ما رسیده اقتدار و عظمت را به وجود آورده که این امر مدیون دگر خواهی و مدیریت معمار کبیر انقلاب بوده است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان تصریح کرد: توفیقات دولت تدبیر و امید طی ۳ سال گذشته باید به  مردم به خوبی اطلاع رسانی شود چرا که فضای امید و نشاط دراین دولت به خوبی فراهم شده است.

موسوی افزود: دولت تدبیر و امید، تاکید ویژه بر رفع نارسایی ها و مشکلات دارد و این دولت خدمتگزار است و در راستای آرامش مردم برنامه ریزی های لازم را دارد.

کد مطلب 3901999

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