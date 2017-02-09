مردم با حضور درراهپیمایی۲۲بهمن ماه وحدت ملی خود رانشان خواهند داد

سید بیوک موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر به راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه اشاره کردو افزود: در این روز مردم ولایی زنجان با حضور گسترده خود اقتدار و عزت نظام جمهوری اسلامی ایران را به دشمنان نشان می دهند.

وی اظهارکرد: مردم زنجان با حضور گسترده خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه انسجام وحدت ملی خود را به استکبارو یاوه گویان نشان می دهند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان گفت: در روز راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه باید تمام گروه ها با سلایق و نحله های فکری در گرامیداشت یاد شهیدان دوران انقلاب و شهدای هشت سال دفاع مقدس حضور پر رنگی داشته باشند.

موسوی تاکید کرد: دشمن امروز نگاه خاصی به ملت ایران دارد و باید با حضور پر شور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه بصیرت خود را به استکبار و یاوه گویان نشان بدهیم.

وی گفت: انقلابی که امروز به دست ما رسیده اقتدار و عظمت را به وجود آورده که این امر مدیون دگر خواهی و مدیریت معمار کبیر انقلاب بوده است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان تصریح کرد: توفیقات دولت تدبیر و امید طی ۳ سال گذشته باید به مردم به خوبی اطلاع رسانی شود چرا که فضای امید و نشاط دراین دولت به خوبی فراهم شده است.

موسوی افزود: دولت تدبیر و امید، تاکید ویژه بر رفع نارسایی ها و مشکلات دارد و این دولت خدمتگزار است و در راستای آرامش مردم برنامه ریزی های لازم را دارد.