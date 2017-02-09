به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر صبح پنجشنبه در آئین افتتاح پروژه‌های گازرسانی اظهار داشت: در دهه مبارک فجر امسال ۸۸ پروژه گازرسانی با اعتبار ۶۸ میلیارد تومان در استان بوشهر به بهره‌برداری می‌رسد.

غلامعباس حسینی با اشاره به افتتاح افتتاح گازرسانی به یک شهر و ۷۰ روستای استان بوشهر، بیان کرد: عملیات اجرایی ۲۳۵ پروژه گازرسانی با اعتبار ۸۷ میلیارد تومان آغاز می‌شود.

وی با اشاره به افتتاح ساختمان شرکت گاز در شهرستان دشتی، ادامه داد: عملیات اجرایی ساختمان شرکت گاز عسلویه نیز آغاز می‌شود.

حسینی با اشاره به افتتاح ۱۶ پروژه گازرسانی به صنایع از جمله پتروشیمی متانول کاوه و سیمان مند دشتی، افزود: گازرسانی به ۷۶ روستا و دو شهر استان بوشهر و همچنین گازرسانی به ۱۵۶ واحد مرغداری استان آغاز می‌شود.