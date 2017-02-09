ثبت اطلاعات ۵۴ میلیون ایرانی در سامانه سیب سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر سیاری در بیست و پنجمین اجلاس روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور در بندرعباس، خاطرنشان کرد: سالانه حدود ۵۰ تا ۷۰ هزار نوزاد در کشور بر اثر اختلالات ژنتیکی که منجر به اختلالات آناتومیک یا متابولیک و معلولیت خواهد شد، متولد می شوند که ۵۰ درصد از آنها قابل پیشگیری است.

وی ضمن تاکید بر اهمیت اجرای سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر در کشور، گفت: خوشبختانه زنجان به عنوان یکی از استان های نمونه توانسته است این برنامه را در تمامی شهرها اجرا کند و تا کنون برای ۴۸ هزار نفر خطرسنجی انجام شده که بر اساس آن عوامل خطر بروز بیماری های غیرواگیر به عنوان عامل ۷۶ درصد از مرگ و میر مردم، مشخص می شود.

سیاری از روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی خواست تا سامانه یکپارچه سلامت و سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر را به طور جدی در دستور کار خود قرار دهند.

وی با اشاره به فرایند تدوین برنامه عملیاتی سال ۹۶ ، به مقایسه آماری برنامه ها در سال ۹۵ و ۹۶ و اهداف کمی و کیفی آن، رئوس برنامه های اولویت دار معاونت بهداشتی در سال آینده پرداخت.

سیاری خاطرنشان کرد: برای سال آینده در معاونت بهداشت ۲۱۵ برنامه عملیاتی تدوین شده و دانشگاه های علوم پزشکی باید برای رسیدن به این اهداف، برنامه های مشخص و دقیقی داشته باشند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت در پایان، از نظم و انضباط به عنوان پایه و اساس پیشبرد اهداف و برنامه های عملیاتی یاد کرد.