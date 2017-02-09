نخستین استودیو حرفه ای صدا و تصویر مهر در کردستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه و طی مراسمی با حضور استاندار کردستان، نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران و شماری از مدیران این استان، نخستین استودیو حرفه ای صدا و تصویر مهر به همت حوزه هنری کردستان مورد بهره برداری قرار گرفت.

در این مراسم علاوه بر مدیران ادارات و سازمان های دولتی جمعی از هنرمندان حوزه های مختلف نیز حضور داشتند و بعد از ارائه گزارشی از سوی امین مرادی رئیس حوزه هنری کردستان، استاندار نیز سخنرانی کرد.

امین مرادی در این نشست اظهار داشت: تلاش در راستای ارتقاء زیرساخت های توسعه فرهنگی کردستان در دستور کار قرار دارد و انتظار می رود که با حمایت های بیشتر مسئولان در این زمینه باید تلاش و حمایت بیشتر از بخش فرهنگ و هنر داشته باشند.

وی با اشاره به تلاش های صورت گرفته در راستای احداث و بهره برداری از استودیو حرفه ای صدا و تصویر حوزه هنری استان کردستان، عنوان کرد: در جریان اجرایی کردن این کار استاندار کردستان، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و نماینده ولی فقیه در کردستان ما را حمایت کردند که باید از همه این عزیزان تقدیر کنم.

رئیس حوزه هنری استان کردستان ادامه داد: بدون شک ایجاد زیرساخت های فرهنگی بهترین فرصت برای توسعه این بخش است و حوزه هنری کردستان تلاش می کند که با استفاده از کمک های مرکز و همچنین حمایت های استانی در این مسیر گام بردارد.

وی با بیان اینکه امروز باید به دنبال ترویج فرهنگ و هنر اصیل انقلاب باشیم، گفت: تلاش در راستای کمک به ترویج ارزشهای انقلابی و دینی با زبان هنر یکی از اولویت های اصلی است و حوزه هنری در سراسر کشور و در این استان به دنبال نهادینه کردن این مهم است.

مرادی در پایان گفت: انتظار داریم که با راه اندازی این استودیو حرفه ای در مرکز استان، زمینه برای حمایت از تولید آثار فاخر فرهنگی و هنری در حوزه موسیقی و تصویر فراهم شود و ما این امکان را بدون مسائل اداری و حواشی مختلف در اختیار هنرمندان قرار خواهیم داد.