برخی مدیران قم نگاه جناحی دارند/ ایمنی کارگران تأمین شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صادقی شامگاه چهارشنبه در جشنواره امتنان از استعدادهای درخشان کارگران، کارفرمایان و تعاون گران برتر که همزمان با دهه فجر برگزار شد، با بیان اینکه باید در جمع کارگران از کمبودها و نارسایی‌ها گفت: در جلسات و همایش‌ها فقط نباید به نقاط قوت و تمجید و تجلیل‌ها بها داد.

وی با تأکید بر اینکه هرکسی که مسئولیتی می‌پذیرد بالاخره اشتباه هم می‌کند، گفت: مهم این است که مرد و مردانه اشتباه خود را بپذیریم و به فکر تعالی باشیم.

صادقی با بیان اینکه خودم کارگری کرده‌ام، گفت: به مشکلات کارگران وقوف کامل دارم.

استاندار قم با اشاره به اینکه در حوزه کار و کارگری ناکارآمدی‌های محسوسی رخ داده است، گفت: اگر دیدگاه بهره‌ورانه داشته باشیم مشکلات حوزه اقتصادی کاهش می‌یابد.

وی با انتقاد از هدر رفت منابع دولتی، افزود: برخی فکر می‌کنند هرز منابع فقط از بین رفتن پول است اما توجهی به عمر، انرژی و فکری که تلف می‌شود نمی‌کنند.

اقتصاد باید مردمی باشد

صادقی با تأکید بر اینکه رفتارهای بدون بهره‌وری ما را گرفتار کرده است، گفت: اقتصاد باید به سمت بخش خصوصی و مردم برود تا به رشد و رونق دست یابد.

استاندار قم با ابراز تأسف از اینکه بیش از ۷۰ درصد منابع دولت صرف هزینه‌های جاری می‌شود، گفت: لازم است تجارب و خطاهایی که در گذشته صورت گرفته را باید اصلاح کرد.

نماینده دولت در استان قم از وجود نگاه‌های قشری، سطحی و جناحی در استان انتقاد کرد و گفت: برخی حتی در همین نوع نگاه هم تصمیم‌های غلط می‌گیرند.

تعامل میان مدیران استان باید درونی باشد

وی با بیان اینکه باید نگاه جامع و آینده‌نگرانه‌ای در فعالیت‌های خود داشته باشیم گفت: هر تصمیمی که جوانب و تبعات آن دیده نشود غلط و محکوم به شکست است.

صادقی لازمه توفیق در همکاری را دوستی و همدلی میان مدیران استان ارزیابی کرد و گفت: اگر صداقت و همدلی باشد به بهره‌وری و آرامش و اعتدال خواهیم رسید.

وی با تأکید بر اینکه برخی به دنبال فرار از مسئولیت هستند، افزود: بسیاری از مشکلات با نگاه بهینه مدیریتی رفع و رجوع می‌شود.

استاندار قم از نبود نگاه و فرهنگ بهره‌وری در جامعه گلایه کرد و گفت: تعامل میان مدیران استان باید درونی باشد.

وی با اشاره به اینکه کارگران حلال‌ترین نان را به خانه می‌برند، گفت: یکی از نکات مهم در حوزه کار و کارگری توجه به ایمنی و امنیت در کار است.