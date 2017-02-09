نیازهای ناحیه شهری مهرگان را تامین می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی استاندار قزوین روز پنجشنبه در مراسم افتتاح مدرسه ۲۰ کلاسه خیرساز ذاکری در ناحیه شهیر مهرگان گفت: حجم ساخت و ساز در ناحیه شهری مهرگان بسیار بالاست و به همین دلیل نیازمند ارائه خدمات روبنایی و زیربنایی مناسبی در این منطقه هستیم که با تلاش همه مدریان در این مسیر گام برداشته ایم.

استاندار قزوین بیان کرد: با تکمیل ناحیه شهری مهرگان بیش از ۱۲۰ هزار نفر جمعیت در این منطقه ساکن خواهند شد و باید خدمات متناسب با سکونت شهروندان تامین شود و با همه کارهای خوب انجام شده هنوز در بسیاری از بخش ها با کمبود و نواقصی روبرو هستیم که بتدریج آن را حل خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: بیش از ۲۲۰ پیمانکار در پروژه مسکن مهر فعالیت داشته اند که هماهنگ کردن و الزام آنها به دادن خدمات لازم و عمل به تعهدات کمی سخت است و همه امور بدست بخش دولتی نیست و تعاونی ها نیز باید همکاری لازم را داشته باشند.

استاندار از مشارکت خیرین در ساخت مدرسه هم استقبال کرد و گفت: این کار ارزشمند و ماندگار موجب شده دولت بتواند به نیازهای آموزشی در مناطق مختلف پاسخ دهد و اگر خیرین نبودند با مشکلات زیادی مواجه می شدیم.

همتی بیان کرد: آقای ذاکری به عنوان خیری فرهنگی متعهد شده اند مدرسه دیگری در این ناحیه بسازند که قدردان این شخصیت های تاثیرگذار فرهنگی هستیم و از دانش آموزان هم انتظار داریم با تحصیل خود و تلاش در مسیر کسب علم و دانش از خدمات خیرین سپاسگزاری کنند.