جمهوری اسلامی ایران، کشوری پیشرو در حوزه حقوق بشر است

به گزارش خبرگزاری مهر ، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی ستاد حقوق بشر، در دیدار با «یوهان وادفول»، رییس کمیته انتخابات، مصونیت و آیین کار پارلمان آلمان، با اشاره به تجربیات غنی دو کشور در حوزه های حقوقی و قضایی، بر ضرورت همکاری های دوجانبه در این حوزه همگام با پیشرفت در روابط سیاسی و اقتصادی تاکید کرد و افزود: ایران و آلمان می توانند همکاری های دوجانبه خوبی در این زمینه داشته باشند.

وی با اشاره به استقلال قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ایران و قضات، به تشریح ساختار و مسوولیت های این قوه در دو بعد قضاوتی و نظارتی پرداخت و تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ده هزار قاضی در دستگاه قضا فعالیت می کنند که از این تعداد، ۸۰۰ نفر را قضات زن تشکیل می دهند.



غریب آبادی در بخش دیگری از اظهاراتش، به ساختار حقوق بشر در جمهوری اسلامی اشاره کرد و تاکید کرد: تاسیس ستاد حقوق بشر و سایر مکانیزم های حقوق بشری ایجاد شده در سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اختصاص یک فصل مستقل در قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت و همچنین برگزاری انتخابات متعدد برای انتخاب مسئولین عالیرتبه نظام، همی حاکی از توجه ویژه جمهوری اسلامی به حمایت و ارتقای حقوق بشر است، اما متاسفانه برخی کشورهای غربی در رویکردی دوگانه با چشم پوشی تعمدی از نقض گسترده حقوق بشر ازجمله در کشورهای خود و برخی کشورهای منطقه، اقدامات مثبت ایران در این زمینه را نادیده می گیرند.



معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر در پاسخ به سوالی درباره قصاص، تاکید کرد: قصاص با اعدام بسیار متفاوت است و در دین مبین اسلام فلسفه بازدارندگی و حفظ حق حیات دارد و درواقع، یک حق خصوصی است که به حکومت مربوط نمی شود؛ با این حال دستگاه قضا و سایر نهادها از جمله سازمان های غیردولتی طبق دستورات دینی و سفارشی که در قرآن کریم شده است تمام تلاش خود را جهت جلب رضایت اولیای دم به کار می گیرند تا قصاص به بخشش تبدیل شود.

غریب آبادی با توجه به همسایگی ایران با بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر و هزینه های سنگین مالی و انسانی آن در مبارزه با موادمخدر و آسیب های گسترده اجتماعی این مواد، از نوع برخورد برخی کشورهای غربی با قوانین سختگیرانه مبارزه با موادمخدر انتقاد کرد و از آنجا که این مبارزه بر سر ترانزیت مواد به اروپا نیز جاری است، تاکید کرد که کشورهای اروپایی باید سهم و مسوولیت خود را در این مبارزه برعهده بگیرند و همکاری کنند.



رئیس کمیسیون انتخابات، مصونیت و آیین کار پارلمان آلمان نیز در این دیدار با تمجید از فرهنگ و پیشینه تاریخی ایران و اقدامات مثبت ایران در ارتقاء حقوق بشر و همچنین استقرار ساختاهای حقوق بشری، از همکاری های دوجانبه قضایی و حقوقی ازجمله حقوق بشر و مبارزه با موادمخدر میان دو کشور استقبال کرد.