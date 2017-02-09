حجت الاسلام فیروز علی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور مردم زنجان در راهپیمایی ۲۲ بهمن، افزود: مهمترین آیتمی که انقلاب و دستاوردهای انقلاب را مصون نگه می دارد حضور گسترده مردم در صحنه های اجتماعی و سیاسی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان گفت:حکومت ما حکومت الهی است وبرای شکرانه این نعمت الهی باید حضور گسترده در راهپیمایی داشته باشیم.

خسروی با بیان اینکه حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن مانع تحقق برنامه های دشمنان می شود، تاکید کرد:حضور پرشور مردم در این روز تیری بر قلب دشمنان و مشتی بر دهان یاوه گویان خارجی و ایادی داخلی است.

وی افزود: حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن پاسخ در مقابل تازه به دوران رسیده هایی که به عنوان حاکم و رئیس جمهور کشور ابرقدرت امروزی که کلیدفرو ریختن قدرت غرب را همانند قدرت شرق خواهیم بود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان تصریح کرد: یاوه سرایانی ادبیات اولیه سیاست داری را رعایت نمی کند و پیام ما برای لبیک گویی به ولی امر مسلمین و تجدید پیمان با آرمانهای نظام و صیانت از دستاوردهای انقلاب است.

خسروی ابراز کرد: این حضور تجدیدمیثاق با ولایت رهبری است و این حضور نشان می دهد که پشتوانه رهبری و انقلاب در تمام مقتضیات زمانی هستند.