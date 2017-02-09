پوشش خوابگاهی دانشجویان علوم پزشکی سال آینده افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، دکتر محمدرضا فراهانی در بیست و پنجمین اجلاس روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور در بندرعباس، اظهار داشت: افزایش مشارکت اجرایی دانشجویان، افزایش پوشش اسکان خوابگاه دانشجویان متقاضی از مهمترین اهداف کمی فعالیتهای حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی در سال آینده خواهد بود.

وی افزود: همچنین تعمیر و بازسازی خوابگاههای دانشجویی، استاندارد سازی صنعتی آشپزخانه، ارتقای سلامت روان با افزایش پوشش غربالگری و برنامه های پیشگیرانه و افزایش مشارکت دانشجویان در طرح سلامت روان از دیگر اهداف کمی فعالیتهای حوزه معاونت است.

فراهانی توسعه تعمیق فرهنگ اسلامی ایرانی در دانشگاه را شامل مواردی چون افزایش سرانه آموزش های فرهنگی دانشجویان، افزایش نرخ مشارکت دانشجویان فعال در نهادهای فرهنگی دانشگاه ها در فعالیت های فرهنگی، افزایش سرانه اردو های فرهنگی دانشگاهیان، تشکیل جلسات قانونی طبق اسناد بالا دستی و اجرای کامل مصوبات ستادی و دانشگاهی دانست.

وی خاطرنشان کرد: فعالیتهای قرآنی این معاونت در سال آینده بر روی افزایش مشارکت اساتید، کارمندان و دانشجویان در فعالیتهای قرآنی و افزایش سرانه آموزش های قرآنی متمرکز است.

معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت گفت: آسیب شناسی برنامه عملیاتی سال ۹۵ و بازخورد گیری از دانشگاهها جزء فرایند تدوین برنامه مشارکت سال ۹۶ با مشارکت دانشگاهها بود.

فراهانی در این اجلاس نقاط قوت و مزایای برنامه عملیاتی سال ۹۶ معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت را ارتقای فرهنگ، دانش و مهارت برنامه ریزی در حوزه ستاد و صف و همچنین تدوین برنامه های مشخص و جامع عنوان کرد.

وی با اعلام سیاست های حاکم بر تدوین برنامه های عملیاتی مشترک اظهار داشت: درج برنامه های اولویت دار، مبنا قراردادن اهداف کلی، تمرکززدایی در برنامه ریزی و تغییرات و اصطلاحات برنامه عملیاتی سال ۹۶ نسبت به سال گذشته و واقعی کردن تاریخ ها و بازه های زمانی، از اقدامات بسیار مهم و اساسی است.