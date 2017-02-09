یوجینو باربا تعزیه ایران را تحسین کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، یوجینو باربا کارگردان و پژوهشگر صاحب نام تئاتر چهارشنبه بعد ازظهر ۲۰ بهمن ماه با حضور در سالن انتظار مجموعه تئاتر شهر همراه با گروه تئاتر «اودین» به تماشای مجلس شبیه خوانی «حربن ریاحی» به سرپرستی علاءالدین قاسمی نشست.

وی پس از پایان اجرای این اثر نمایشی آیینی بیان کرد: امروز شاهد اجرای یک گونه نمایشی بودم که به شدت من را تحت تاثیر قرار داد و می توانم بگویم هنوز با گذشت چند دقیقه از پایان اجرای این تعزیه به آن فکر می کنم و دوست دارم ادامه داشته باشد.

باربا با تقدیر از علاءالدین قاسمی و گروه اجرایی مجلس شبیه خوانی «حر بن ریاحی» گفت: امروز شاهد قدرت و قوت بازیگرانی بودم که احساس کردم تمام و کمال در کارشان تعهد دارند و این فقط تعهد نبود بلکه مهارت و قدرتی در نوع بازی است که در کنار قدرت موسیقایی و آوازی روی یک قالی ساده بهترین اجرا را به مخاطبان ارائه داد. به هر ترتیب من می دانم اجرای تعزیه در فضای بسته مساله رایجی نیست، اما همین که شما توانستید در همین مکان که شرایط استانداردی برای اجرای تعزیه ندارد، گوشه ای از هنر خود را به ما نشان دهید برای من حیرت انگیز است.

این پژوهشگر و کارگردان مطرح تئاتر دنیا در آخرین روز حضورش در ایران تصریح کرد: ما طی روزهایی که در ایران حضور پیدا کردیم خاطرات بسیار خوبی داشتیم که مهم ترین آن آشنایی با دوستان و هنرمندان تئاتر ایران بود اما در این لحظه می توانم به این نکته نیز اشاره کنم که دیدن این تعزیه برای ما تجربه خیلی عمیقی بود که با ما خواهد ماند.

مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی، اصغر همت مدیرعامل خانه تئاتر، داود فتحعلی بیگی مدرس و پژوهشگر نمایش های آیینی، شکرخدا گودرزی نویسنده، بازیگر و کارگردان، محمود فرهنگ بازیگر و کارگردان، افسانه زمانی کارگردان، پوپک عظیم پور مدرس و پژوهشگر ، جلال تجنگی نویسنده و کارگردان، میلاد نیک آبادی کارگردان و مهدی حاجیان مدیر دبیرخانه جشنواره های اداره کل هنرهای نمایشی از جمله افرادی بودند که در این برنامه به عنوان مهمان ویژه حضور داشتند.