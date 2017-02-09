کردستان ظرفیت های بالایی برای توسعه در بخش فرهنگ و هنر دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح استودیو حرفه ای صدا و تصویر مهر حوزه هنری استان کردستان، اظهار داشت: کردستان در تمامی بخش ها دارای ظرفیت های خوب فرهنگی است و باید از این ظرفیت ها به بهترین شکل مکم بهره برداری شود.

وی ادامه داد: کار در حوزه فرهنگ بسیار مشکل است و سرمایه گذاری در این بخش خیلی دیربازده است و به همین دلیل معمولا در حوزه فرهنگ باید سختی بیشتری را متحمل شویم تا به نتیجه برسیم.

استاندار کردستان با اشاره به وضعیت زیرساخت های فرهنگی در این استان، عنوان کرد: به راستی که ما در بخشی از حوزه های زیرساختی فرهنگی با کمبودهای مواجه هستیم و من نیز این را قبول دارم که باید تلاش کنیم و در راستای جبران این کمبودها برنامه ریزی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه فرهنگ و هنر فاخر کردستان ریشه در اصالت و تاریخ مردم این دیار دارد، گفت: وقتی که ما از فرهنگ کردستان صحبت می کنیم باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که این فرهنگ ریشه در تاریخ این مردم دارد و به همین دلیل حفظ و اعتلا آن رسالت سنگین و مهمی است.

زاهدی ضمن اشاره به ایجاد زیرساخت های فرهنگی در استان کردستان، یادآور شد: تلاش خوبی در راستای جبران این کمبودها در کردستان آغاز شده است و انتظار می رود که در سایه مشارکت شما هنرمندان عزیز این روند با جدیت هر چه تمامتر ادامه داشته باشد.

وی در پایان گفت: من شخصا علاقه خاصی به فعالیت های فرهنگی و هنری دارم و همواره سعی کرده ام که در هر شرایطی در برنامه های مختلف فرهنگی و هنری حضور داشته باشم و از آنها حمایت کنم.

در ادامه این مراسم سید احسن علوی نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران نیز در خصوص اهمیت توجه به فعالیت های فرهنگی و هنری در استان کردستان سخنرانی کرد.