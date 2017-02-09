کیوان دژهوت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گرمخانه سرای مهر به مناسب ایامالله دهه فجر با ظرفیت ۲۰۰ نفر برای آقایان و خانمها امروز پنج شنبه در بجنورد افتتاح میشود.
دژهوت افزود: گرمخانه سرای مهر همچنین باهدف جمعآوری کارتنخوابها، آسیب دیدگان اجتماعی، حفظ منظر شهری، اسکان درراه ماندگان و افراد بیبضاعت توسط شهرداری بجنورد در محل جوادیه این شهر آمادهشده است.
وی بابیان اینکه گرمخانه سرای مهر نخستین گرمخانه در بجنورد است تصریح کرد: این گرمخانه مجهز به امکاناتی از قبیل سرویسهای بهداشتی، آشپزخانه، اتاق، نگهبانی، محوطه فضای باز و سیستمهای گرمایشی و سرمایشی است.
شهردار بجنورد بابیان اینکه راهاندازی گرمخانه جزء ضرورتهای بجنورد است گفت: پیشازاین دو نوا خانه از سوی شهرداری بجنورد برای متکدیان آماده و هماکنون استفاده میشود.
دژهوت بیان کرد: شهرداری بجنورد از شهروندان درخواست همکاری و استقبال از طرح مذکور را دارد.
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