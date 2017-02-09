حضور پررنگ مردم درراهپیمایی ۲۲ بهمن دشمنان رامایوس و ناامیدمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی آزادی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به راهپیمایی ۲۲ بهمن، افزود: دشمنان نظام و انقلاب اسلامی شرکت مردم در راهپیمایی را به دقت رصد می کنند و حضور پررنگ مردم در این مراسم، دشمنان را مایوس و ناامیدمی کند.

وی اظهار کرد: مردم با حضور گسترده خود در این راهپیمایی اقتدار و عزت خود را به جهانیان نشان می دهند.

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت : دفاع از آرمان ها و ارزش های انقلاب و نظام اسلامی از اولویت های مسوولان و مردم است و ملت ایران بیدار است و مسوولان باید قدر این مردم را بدانند.

آزادی تاکید کرد: درایت و تیزبینی های مقام معظم رهبری، همواره طرح ها و برنامه های دشمنان را خنثی و بی اثر می کند و هر چقدر مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن گسترده تر حضور یابند دشمنان نیز به همان اندازه مستاصل، درمانده و نا امیدتر خواهند شد.

وی افزود: ملت ایران، همواره هوشیار و آگاه هستند و هرجا احساس کنند نیاز به حضور در صحنه است با عشق و علاقه وافر به میدان آمده و توطئه ها و دسیسه های دشمنان را خنثی و بی اثر می کنند.

فرمانده انتظامی استان زنجان تصریح کرد: مردم در تمامی صحنه ها حاضر شده و در کنار خنثی کردن توطئه و ترفندهای دشمنان انقلاب و نظام، پایه های نظام اسلامی را محکم تر کردند.

آزادی به وجود رهبری شجاع و مدبر در ایران اشاره کرد و افزود: ملت ایران بر رهبری که اینچنین توطئه ها و ترفندهای دشمنان اسلام را برملا می کند، می بالند.