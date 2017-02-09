تلاش برای حضور ۵ دانشگاه علوم پزشکی در میان ۲۰۰ موسسه برتر دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، دکتر رضا ملک زاده در بیست و پنجمین اجلاس روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور در بندرعباس، اظهار داشت: ایران رتبه نخست منطقه و ۱۸ جهانی را از نظر تعداد مقالات علمی به خود اختصاص داده است.

وی افزود: در حال حاضر تعداد دانشمندان برتر ایران از ۱۰۸ دانشمند به ۴۰۱دانشمند در سال جاری رسیده است و مراکز رشد کشور به ۸۰ مرکز رسیده و شرکت های دانش بنیان دو برابر شده است.

ملک زاده بودجه پژوهش را در سال ۹۵ ، ۵۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و خواهان افزایش بودجه در سال آتی شد.

وی به مقایسه سطح علمی جامعه قبل و بعد از انقلاب پرداخت و گفت : پیش از انقلاب ۶۸ درصد از بزرگسالان بیسواد بودند و ۴۰ درصد از افراد دوره ابتدایی را فرا می گرفتند. در حال حاضر میزان تحصیل از دو سال به ۸ سال به ازای هر فرد افزایش یافته است گفت: تعداد دانش آموختگان زن و مرد تقریبا با همدیگر برابر است.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به دوران ریاست خود در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۶۳، خاطرنشان کرد: در آن زمان حتی یک نفر دانشجوی PHD در کشور وجود نداشت و در آن زمان اولین دوره دکتری را در رشته شیمی ایجاد کردیم اما در حال حاضر ۷۰ هزار دانشجوی دکتری در کشور داریم.

وی افزود: در حال حاضر ۳۰ درصد مقالات منطقه ای و ۱.۵ درصد انتشارات جهان متعلق به ایران است به عنوان نمونه در حوزه انتشارات بایوتکنوژی در جهان رتبه چهاردهم و در منطقه رتبه نخست را داریم.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت یادآور شد: با وجود جنگ، تحریم و گرفتاری های کشور، پیشرفت های بسیار زیاد و قابل توجهی داشته ایم و همیشه نباید به نداشته ها توجه کرد.

ملک زاده اهداف کلی معاونت تحقیقات و فناوری را ظرفیت سازی در حوزه سلامت و فناوری دانست و گفت: این معاونت در سال آتی دو هدف کلی، ۱۷ هدف کمی، ۶۸ برنامه و ۳۹۴ فعالیت را دنبال خواهد کرد که یکی از آنها افزایش تعداد اعضای هیات علمی پژوهشی است که در دانشگاه های بزرگ ۱۰ درصد و در دانشگاه های کوچک، ۵ درصد باید به اعضای هیات علمی پژوهشی اختصاص یابد.

وی گفت: بر اساس آخرین آمار در بهمن ۹۵ در کشور ۴۹۲ عضو هیات علمی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور دارای H-INDEX بالاتر از ۱۵ هستند که عمدتا در دانشگاه های تیپ یک قرار دارند و نیروهای بسیار مهمی هستند که عمده فعالیت های تحقیقاتی مربوط به آنها است و می توانند هسته های تحقیقات را در کشور فعال کنند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تاکید کرد: باید تلاش کنیم تا ۵ دانشگاه علوم پزشکی کشور در میان ۲۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار بگیرند و این هدف، عملی است زیرا نیروهای بسیار خوبی در کشور وجود دارند و باید برای این هدف، برنامه ریزی کنیم.

وی با اشاره به راه اندازی مجدد موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی در کشور، گفت: تا کنون ۶۷ طرح تحقیقاتی بزرگ که بودجه های زیادی داشته اند را تصویب کرده ایم و حدود ۴۰ طرح دیگر در مرحله بررسی است.