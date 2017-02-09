شرکت حدود۸۰۰۰ حافظ کرمانشاهی در طرح تربیت حافظان قرآن کریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام آیت الله عباسیان امروز پنج شنبه در در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: پنجمین آزمون طرح تربیت حفاظ در روز بیست و هشتم بهمن ماه همزمان با سراسر کشور با حضور هفت هزار و ۸۸۶ حافظ کرمانشاهی برگزار می شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه با اشاره به اینکه سازمان اوقاف در سال ۹۰ تربیت یک میلیون حافظ قرآن را در محضر مقام معظم رهبری تعهد کرده گفت: تربیت یک میلیون نفر حافظ طی چهار سال محقق شد و امسال نیز در سطح کشور ۳۵۰ هزار حافظ تربیت شده است.

حجت الاسلام عباسیان با اشاره به اینکه سال گذشته در این طرح پنج هزار و ۵۰۰ کرمانشاهی حضور داشته عنوان کرد: از مجموع هفت هزار و ۸۸۶ حافظ کرمانشاهی پنج هزار و ۲۹۰ نفر زن و دو هزار و ۵۹۶ نفر مرد هستند.

وی استان کرمانشاه را در زمره استانهای برتر کشوری در امر تربیت حافظ خواند و افزود: مرحله شفاهی طرح تربیت حافظ در مراکز برگزاری کلاسها برگزار شده و هفته آینده نیز مرحله کتبی در ۱۹حوزه امتحانی برگزار می شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه رشته های حفظ ترتیبی این طرح را شامل حفظ جز۳۰، جز ۳۰ و یک، جز ۳۰ و یک و دو، پنج جز، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و کل دانست.

تخصیص ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار برای حمایت از نویسندگان کرمانشاهی

حجت الاسلام عباسیان بیان کرد: همچنین طرح تربیت حافظان در سه رشته دیگر شامل حفظ موضوعی شامل کتابچه هایی با ۱۲۰موضوع، ۱۵۰ موضوع و ۳۰۰ موضوع اخلاقی و اعتقادی برگزار می شود.

وی از راه اندازی مرکز حفظ مجازی خبر داد و افزود: ۵۰۰ نفر متفاضی حفظ به طور رایگان محفوظات خود را به طور تلفنی با استاد مرور می کنند.

حجت الاسلام عباسیان خاطرنشان کرد: در طرح تربیت حافظ ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر ثبتنام کرده بودند که از این تعداد هفت هزار و ۸۸۶ نفر در مرحله شفاهی پذیرفته و به مرحله کتبی راه یافتند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه از تخصیص اعتبار ۵۰۰ میلیون ریالی برای حمایت از نویسندگان کرمانشاهی حوزه های دینی خبر داد.

حجت الاسلام عباسیان با اشاره به اینکه این اعتبار از محل نیت واقفی تخصیص می یابد بیان کرد: بر همین مبنا کمیته ای در سطح استان جهت فراخوان و بررسی آثار دینی نویسندگان کرمانشاهی تشکیل شده است.

برای واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه از اوقاف کسب اجازه نشده است

وی افزود: این حمایت بر اساس میزان اهمیت از تعدادی از نویسندگان کتب دینی که آثارشان در سالهای ۹۴ و ۹۵ چاپ شده به عمل می آید.

حجت الاسلام عباسیان به حمایت از پایان های مرتبط به ویژه با موضوع وقف اشاره و درباره سایر برنامه های اوقاف عنوان کرد: یک هزار و ۴۰۰ نفر از مردم محروم استان که تاکنون مشهد نرفته اند برای نخستین بار به مشهد مقدس اعزام می شوند.

وی درباره زمین پالایشگاه کرمانشاه نیز گفت: زمین این پالایشگاه وقفی بوده مستندات نیز موجود است اما با این وجود برای واگذاری از این سازمان کسب اجازه نشد.