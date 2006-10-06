غرب براي جهان اسلام برنامه هاي پيچيده اي تنظيم كرده است / دنياي استكبار در اجراي نقشه هايش شكست مي خورد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، آيت الله محمد امامي كاشاني در خطبه دوم نماز جمعه تهران ضمن گراميداشت ميلاد امام حسن مجتبي (ع) و هفته نيروي انتظامي با اشاره به سخنان پاپ و مقايسه اسلام و مسيحيت توسط رهبر كاتوليك هاي جهان اظهار داشت: از زمان هاي دور غرب عليه شرق برنامه ها داشته است و با كمال تاسف از هر راهي كه بشود به اسلام لطمه زد و مسلمانان را از راه حقيقي بيرون برد، دشمن فروگذار نمي كند.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به نطق تحريك آميز پاپ دوم در فرانسه كه دو قرن جنگ مسلمانان و مسيحيت را موجب شد، خاطرنشان كرد: اكنون هم در دنيا مي بينيم كه اين برنامه ها به انواع مختلف وجود داد. گاهي سياسيون رده اول استكبار اين سخنان را مي گويند و گاهي به صورت ديگر از حلقوم يك شخصيت برجسته ديني و مذهبي عالمانه يا جاهلانه شنيده مي شود.

امامي كاشاني گفت: اين سخنان هم به ضرر مسيحيان و هم به ضرر مسلمانان است. اين سخنان در يك زمان موثر بود و در قرون گذشته اين اقدامات و سخنان، اثر خود را به جا مي گذاشت اما در دنياي امروز اين برنامه ها اثري ندارد.

عضو مجلس خبرگان رهبري با اشاره به روحيه نفاق استكبار يادآور شد: اعلام مي كنند كه ما با تروريست مقابله مي كنيم و بعد آنان را كه از خانه و دين خود دفاع مي كنند تروريست مي خوانند. تكنولوژي هسته اي ما را سلاح هسته اي تصور مي كنند و با آن مبارزه مي كنند همه اينها به اين دليل است كه مي خواهند شرق و مسلمانان را از علم و تمدن و فرهنگ محروم كنند، اما حقيقت اين است كه اين نقشه ها ديگر رنگ ندارد و جهان بيدار شده است.

وي تاكيد كرد: بايد پرده غفلت را كنار بزنند.

به گزارش مهر، آيت الله امامي كاشاني با بيان اينكه در طول تاريخ هيچ كس به زور شمشير اسلام نياورد و هركس مسلمان شد به خاطر تمدن، فرهنگ و تفكر اسلام بوده است، تصريح كرد: وقتي در مورد اسلام با اين عظمت اين سخنان گفته مي شود جهان اسلام بايد بيدار باشد كه چه توطئه اي براي يك ميليارد مسلمان دارند.

خطيب نماز جمعه تهران در ادامه متذكر شد: دشمنان تلاش مي كنند از راه روابط نامشروع دختر و پسر و شهوت راني آنها را از فرهنگ، زندگي و تحصيل دور كنند و خانواده ها را از هم بپاشند. همچنين از طريق مواد مخدر نسل جوان را از اسلام دور كنند، بنابراين جهان اسلام بايد در برابر اين نقشه ها يكدست و متحد شوند.

عضو مجمع تشخيص مصلحت با بيان اينكه از زمان پيامبر هم نقشه ها و طرح هاي فراواني براي مسلمانان كشيده مي شد، گفت: اما در آن زمان هم اين طرح ها نقش برآب مي شد و خود دنياي استكبار هم پذيرفته است كه نقش هايش آنگونه نيست كه مي خواهد به پيش رود.

وي با اشاره به جنگ اخير در لبنان خاطرنشان كرد: يك عده جوان فداكار با يك رهبري معنوي و با ارزش و مصمم قدرت اسرائيل كه به نمايندگي آمريكا جنگيد، را به ذلت نشاند، بنابراين دست هاي ديگري در كار است و مسلمانان بايد مومن باشند، قدرت ايمان پشتوانه اسلام است.

آيت الله امامي كاشاني در خطبه اول نماز جمعه نيز با اشاره به ماه مبارك رمضان به بيان فضيلت هاي اين ماه و شب هاي قدر پرداخت.