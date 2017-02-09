کیفیت هوای پایتخت در آستانه شرایط ناسالم

به گزارش خبرگزاری مهر محمد رستگاری افزود: کیفیت هوای شهر تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت هشت صبح امروز، با افزایش چهار عددی میزان غلظت میانگین آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون، بر روی عدد ۹۹ و در آستانه شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

وی اظهار کرد: در این مدت میزان غلظت آلاینده منوکسید کربن نیز از ۴۰ به ۳۸ کاهش و ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون نیز از ۵۸ به ۶۴ افزایش داشته است.

رستگاری خاطرنشان کرد: ایستگاه های فرمانداری شهرری (منطقه ۲۰) با ۱۵۳، پاسداران (منطقه سه) با ۱۴۳ و شادآباد (منطقه ۱۸) با ۱۴۰ آلوده ترین مناطق شهر تهران در ۲۴ ساعت گذشته بودند.

وی گفت: ایستگاه های گلبرگ (منطقه هشت) با شاخص ۵۲، شهرداری منطقه ۲ با شاخص ۶۳ و بوستان شکوفه (منطقه ۱۴) با شاخص ۶۷ سالم ترین هوا را در این مدت داشته اند.

بر اساس معیار سطح اهمیت بهداشتی، شاخص کیفیت هوا (Air Quality Index = AQI) معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامتی افراد است که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط سالم (زرد) (حدمجاز استاندارد یا حد سلامت)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک (ارغوانی) تعیین شده است.