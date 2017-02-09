دعوت از مردم سیستان و بلوچستان برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، علی اوسط هاشمی روز چهارشنبه در آستانه یوم الله ۲۲ بهمن با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اجتماع عظیم مردم در روز ۲۲ بهمن برگ افتخار دیگری را بر تاریخ درخشان کشورشان خواهد افزود و موجبات یاس و ناامیدی را در اردوگاه استکبار جهانی فراهم خواهد کرد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: ملت ایران اسلامی ضمن خنثی نمودن دسیسه های دشمن و با تاسی از رهبر و مقتدای خود مسیر سربلندی، توسعه و خود اتکایی را با عزت و افتخار همراه و همگام با دولت تدبیر و امید طی می کنند.

در ادامه این بیانیه آمده است: فجر انقلاب در حقیقت صبح امیدی بود که پس از سال ها مجاهدت از اعتکاف در پرده غیب بیرون آمد و کار شام ظلمت و تاریکی را به آخر رساند و اینک ۳۸ سال پس از خلق آن حماسه بی بدیل بار دیگر با آرمان های امام راحل و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی تجدید پیمان می بندیم و حماسه های ماندگار فرزندان این سرزمین خدایی را ارج می نهیم.

در بخش پایانی این بیانیه آمده است: اینجانب بر خود لازم می دانم این ایام فرخنده را به محضر مقام معظم رهبری که با تدابیر داهیانه اهداف و آرمان های آن پیر سفر کرده انقلاب را قافله سالاری می کنند، دولت تدبیر و امید و به ویژه مردم فهیم سیستان و بلوچستان تبریک عرض کرده و تداوم این انقلاب الهی را تا ظهور حضرت مهدی(عج) از حی سبحان مسئلت می نمایم.