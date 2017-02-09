راهپیمایی ۲۲بهمن نشانه عزم مردم برای تداوم راه امام (ره) و شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه سفر خود به آذربایجان شرقی ضمن حضور در گلزار شهدای تبریز و ادای احترام به شهدای اسلام و انقلاب اظهار داشت: ایام دهه فجر یاد آور شهدا هست و ما باید اهداف و راه این شهیدان را ادامه دهیم.

وی با بیان اینکه مردم ایران در ۲۲ بهمن برای پاسداشت خون شهدا و برای تداوم انقلاب اسلامی در صحنه حاضر می شوند، ادامه داد: ملت ۲۲ بهمن امسال با پایبندی بر آرمان های انقلاب حضور گسترده تری خواهد داشت

وزیر نیرو تصریح کرد: امیدواریم مسئولان این حضور مردم را با شور و نشاط بیشتری ادامه دهند و تا مسیر سرافرازی کشور را با شتاب بیشتر ادامه دهیم.

وی همچنین خاطر نشان کرد: ملت ایران با قیام خود توانست نظام شاهنشاهی را نابود و قیام میزان انقلاب اسلامی را برپا کنند

چیت چیان در پایان اظهار داشت: مردم ایران با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال عزم خود را برای تداوم راه شهدا و تحقق ارمان های امام راحل (ره) به دنیا نشان خواهند داد.