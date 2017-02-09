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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۴۷

معاون جهاد کشاورزی استان سمنان:

سالانه ۳۶۰ تن گوشت بوقلمون در استان سمنان تولید می‌شود

سالانه ۳۶۰ تن گوشت بوقلمون در استان سمنان تولید می‌شود

سمنان - معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، با اشاره به وجود پنج واحد پرورش بوقلمون در استان، گفت: سالانه ۳۶۰ تن گوشت بوقلمون در استان تولید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی سمنان، مصطفی شاه‌حسینی با اشاره به میزان تولید گوشت بوقلمون در استان اظهار داشت: سالانه ۳۶۰ تن بوقلمون در استان سمنان تولید می‌شود.

وی مدت‌زمان برای پرورش بوقلمون گوشتی را بین چهار تا پنج ماه عنوان کرد و افزود: بعدازاین مدت و با رعایت استانداردهای لازم وزن بوقلمون به حدود ۲۰ کیلو بسته به نژاد و رعایت استانداردهای پرورش می‌رسد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه گوشت بوقلمون گوشتی با طعم‌های مختلف است به میزان ارزش بالای غذای این گوشت اشاره کرد و افزود: این پرنده حاوی هر دو نوع گوشت سفید و قرمز است.

شاه حسینی افزود: ۶۵ درصد گوشت بوقلمون سفید و در ناحیه سینه و ۳۵ درصد آن تیره و در ناحیه ران‌ها قرار دارد که این مهم سبب ایجاد طعم و مزه متفاوت در گوشت این پرنده شده است.

وی به میزان ظرفیت واحدهای پرورش بوقلمون استان سمنان نیز اشاره و خاطرنشان کرد: واحدهای پرورش بوقلمون استان دارای ظرفیت ۱۶ هزار و ۲۰۰ قطعه است.

کد مطلب 3902037

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