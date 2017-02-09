مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در استان قزوین اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان در طلیعه آفتاب سی و نهـمین بهار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» با صدور بیانیه‌ای، اعلام کرد: حضور حماسی، انقلابی و پرشور شما در صحنۀ نمایش وحدت ملی در آوردگاه یوم‌الله ۲۲ بهمن، تجدید میثاق با آرمان‌های معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) و شهدا و لبیک به دعوت مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» است.

پشت سر گذاشتن هر سالگرد پیروزی انقلاب، نشان از عبوری هوشمندانه و موفقیت‌آمیز از پیچ‌های سخت و گردنه‌های صعب‌العبور انقلاب اسلامی دارد که با سر انگشت هدایت، درایت و تدبیر مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و بصیرت مردم شجاع و مقاوم ایران اسلامی و شناخت و درک درست لحظه‌ها و حضور به‌موقع در صحنه‌های مختلف مورد نیاز رقم می‌خورد.

اینک پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه و سی و هشت سال پایداری و مقاومت و ایستادگی غیورمردان، شیرزنان ایران اسلامی در مقابل فتنه ها، نفوذها، زیاده‌خواهی‌ها، طمع‌ورزی‌ها دست‌اندازی‌ها و چپاول دارایی‌های مسلمانان و اندیشه‌های ناب اسلامی توسط نظام سلطه، سیلی سختی بود که نظام اسلامی به صورت سلطه‌گران نواخت و حال این دشمنان زبون و زخم‌خورده انقلاب اسلامی ، همچنان با درماندگی هرچه تمام‌تر به تحریم‌های موشکی دست زده که این بار نیز با وحدت و اتحاد مردم و مسئولان و پیروی از منویات وحدت‌بخش مقام معظم رهبری؛ با پاسخ قاطع، کوبنده، حماسی، فراموش‌نشدنی و اقدام هوشمندانه ملت با بصیرت ایران اسلامی مواجه خواهند شد و ضربه محکمی از نمایش حماسۀ حضور و اقتدار ملی ایرانیان غیور در راهپیمایی دشمن‌شکن ۲۲ بهمن نیز خواهند خورد.

جمعه راهپیمایی ۲۲بهمن از ساعت « ۱۰:۳۰صبح» همراه با خروش یکپارچه‌ی ملّت بزرگ وفهیم ایران اسلامی و غریو فریادهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» برگزار خواهد شد.

مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن استان قزوین در سال ۱۳۹۵ به شرح ذیل است:

۱) قزوین: چهار راه ولی عصر (عج) ـ خ طالقانی ـ میدان آزادی ـ مسجدالنبی (ص) ساعت ۱۰:۳۰

۲) میدان میر عماد (دروازه درب کوشک) خ نادری ـ (میدان آزادی) ـ مسجدالنبی(ص) ساعت ۱۰:۳۰

۳) شهر محمود آباد: از خیابان امام خمینی به سمت مسجد حضرت ابوالفضل(ع)

۴) شهر اقبالیه: از خیابان امام خمینی مقابل ساختمان کمیته امداد امام خمینی (ره) تا مصلی

۵) شهر کوهین: ازمقابل مسجد صاحب الزمان(عج) به سمت بوستان ملت و مسجد جامع

۶) شهر سیردان: از مقابل بخشداری تا مسجد جامع

۷) کلج: از مقابل حوزه امام خمینی(ره) تا مزار شهدا

۸) نیارک: از مقابل مسجد جامع تا مزار شهداء

۹) سیاه پوش: از مقابل ساختمان دهیاری تا مسجد امام حسین

۱۰) آلتین کش: از مقابل مسجد جامع تا مزار شهدا

۱۱) اُرکن کرد: از مقابل مدرسه امام رضا تا مسجد صاحب الزمان

۱۲) کوگیر : از مقابل مسجد صاحب الزمان تا دبیرستان فاطمیه

۱۳) جم جرد : از مقابل مسجد جامع تا مزار شهداء

۱۴) بکندی: از مقابل مسجد امام حسین(ع) تا مزار شهدا

۱۵) آقابابا: از مقابل مسجد جامع تا مزار شهداء

۱۶) نظام آباد: از میدان امام حسین(ع) – خیابان شهید اسفرورینی -مسجد جامع امام حسین(ع)

۱۷) رازمیان: از ابتدای بلوار لمبسر تا سالن اجتماعات فرهنگیان

۱۸) رجائی دشت: ازسه راه بلوار رجایی دشت و رازمیان تا مسجد صاحب الزمان(عج)

۱۹) معلم کلایه: از مقابل مسجد جامع اسطلبر بطرف مصلی نماز جمعه

۲۰) بویین زهرا _چهارراه بسیج _ضلع شمالی بلوار امام (ره) تا انتها و برگشت ضلع جنوبی بلوار امام (ره) بسمت مسجد جامع شهر

۲۱) شهر سگزاباد:حرکت از مساجد سیدالشهدا و رسول اکرم بسمت مسجد جامع شهر

۲۲) شهر دانسفهان: میدان سید احمد خمینی (ره) _بلوار آیت اله خامنه ای بسمت مصلی نماز جمعه

۲۳) شهر شال: مسجد جامع _بلوار امام (ره) و بالعکس بسمت مصلی نماز جمعه

۲۴) شهر ارداق: فلکه بسیج _بلوار شهدا بسمت مصلی نماز جمعه

۲۵) شهرک عصمت آباد: میدان امام خمینی بسمت خیابان آیت اله خامنه ای و بالعکس.

۲۶) شهرک خوزنین: از جلوی مسجد جامع _بلوار جانبازان و بالعکس بسمت مسجد جامع

۲۷) شهرک مدرس: مسجد امام حسین(ع)، خیابان آیت الله مدرس خ بوعلی به سمت مزار شهدای شهرک

۲۸) شهرک اراسنج: مسجد چهارده معصوم _خیابان موحد دانش و بالعکس

۲۹) الوند: فلکه بسیج بلوار۲۲بهمن خیابان امام -مسجدابوالفضل علیه السلام... م.

۳۰) محمدیه: مزارشهدای گمنام میدان امام خمینی. میدان امام حسین- مسجدجامع محمدیه... ه.

۳۱) شریف آباد:وردی شهرشریفیه -خیابان ولیعصر- میدان امام -خیابان شهدا -مزارشهدای شهر ...

۳۲) بیدستان: مسجدسیدالشهدا خ طالقانی خ شهیدزارع پور خ امام خمینی -مزار شهدای گمنام... م.

۳۳) شهرک کمال آباد: ابتدای ورودی کمال آباد به سمت گلزار شهدا ...

۳۴) شهرک پیریوسفیان: ابتدای ورودی پیریوسفیان به سمت گلزارشهدا ...

۳۵) شهرحصار: مسجداعظم شهدا مسجد صاحب الزمان عج خیابان اصلی ولیعصر به سمت امامزادگان احمدومحمود... د.

۳۶) روستای حسن آبادکلج: مسجد امام حسین بطرف خ شهید خانبابایی بطرف مزار شهدا

۳۷) تاکستان: از میدان پانزده خرداد به طرف مصلی نماز جمعه

۳۸) ضیاء آباد: ازگلزار شهداء تا مصلی نماز جمعه

۳۹) خرمدشت: از مقابل ساختمان بسیج تا مصلی نمازجمعه

۴۰) فارسجین: از مقابل ساختمان بسیج تا گلزار شهداء

۴۱) نرجه: از مقابل ساختمان بسیج تا مصلی نماز جمعه

۴۲) اسفرورین: از مقابل ساختمان بسیج تا مصلی نمازجمعه

۴۳) یحیی آباد: از مقابل مسجد جامع تا حوزه بسیج

۴۴) نیکوئیه: از مقابل مسجد جامع تا گلزار شهداء

۴۵) شهر آوج: مصلی نماز جمعه، خیابان امام خمینی (ره) گلزار شهدا و بالعکس

۴۶) شهر آبگرم، مصلی نماز جمعه خیابان امام خمینی (ره) و بالعکس

۴۷) شهید آباد: مسجد صاحب الزمان (عج) خیابان ولی عصر(عج) به سمت گلزار شهدا

۴۸) کلنجین: مسجد جامع به سمت گلزار شهدا

۴۹) اردلان: مسجد صاحب الزمان به سمت مزار شهدا

۵۰) حصار ولی عصر: مسجد صاحب الزمان (عج) به سمت مزار شهدا

۵۱) دشتک: مسجد امام حسین به سمت گلزار شهدا

۵۲) هادی آباد: از یادمان شهدا بلوار شهید رجایی مسجد صاحب الزمان(عج)

۵۳) دیال آباد مسجد جامع تا گلزار شهدا

۵۴) کهک مسجد صاحب الزمان تا مزار شهدا

۵۵) شهرآبیک حوزه مقاومت بسیج ثارالله به سمت خیابان آیت الله طالقانی - بلوار امام خمینی (ره) - خیابان مصلی - مصلی نماز جمعه شهر آبیک مسجد ولیعصر(عج)

۵۶) قشلاق: از حوزه مقاومت بسیج شهیدباهنر. خیابان امام خمینی(ره).خیابان شهدا. گلزارشهدای شهرک قشلاق.

۵۷) خاکعلی: خیابان چهاره معصوم(ع) بسمت بلوارامام خمینی(ره) - مصلی نماز جمعه شهر خاکعلی، مسجد ۱۴ معصوم(ع)

۵۸) زیاران: حرکت از میدان شهداء خیابان گلزار شهدا خیابان شهید نجاتی خیابان شهید فلاح، حسینیه تعزیه زیاران

۵۹) چوبیندر: بلوار اصلی به سمت مسجد جامع

۶۰) ناصر آباد: از پایگاه بسیج تا ورودی شهر

۶۱) حصار: از مقابل دهداری تا مقابل خانه بهداشت

۶۲) لیاء: دبیرستان حنانه خ امام خمینی به سمت امامزاده قاسم (ع)

۶۳) خور هشت: از دهداری تا گلزار شهدا

۶۴) روستای کندر امامزاده جعفر تا مسجد روستا

۶۵) روستای قمیک مسجد روستا تا مزار شهدا

۶۶) کنشکین مسجد جامع تا مزار شهدا

۶۷) لوشکان از مسجد تا مزار شهدا از مسجد تا مزار شهدا

۶۸) خرم آباد از مسجد تا مزار شهدا

۶۹) آک از سه راهی (اک به خرم آباد) تا مسجد جامع

۷۰) قرقسین داخل روستا

۷۱) ولاز جرد از مسجد امام حسین تا مزار شهدا

۷۲) محمود آباد خرزوان داخل روستا

۷۳) چوزه مسجد شهداتا گلزار شهدا

۷۴) قرمز آباد مسجد روستا تا مزار شهدا

۷۵) حیدریه ابتدای خیابان سرهنک بهبودی تامسجد صاحب الزمان

۷۶) رادکان مسجد تا مزار شهدا

۷۷) قاسم آباد داخل روستا تا مزار شهدا

۷۸) پناه آباد بسیج تا مزار شهدا

۷۹) زین آباد داخل روستا

۸۰) سخص آباد داخل روستا

۸۱) رحمت آباد بزرگ داخل روستا

۸۲) شاهین تپه داخل روستا

۸۳) شیداصفهان خ شهید بهشتی بلوار امام مسجد صاحب الزمان(ع)

۸۴) مهدی آباد بزرگ بلوار اصلی به سمت مسجد امام جعفر صادق (ع)