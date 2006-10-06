مصطفي جمشيدي : نويسندگان ما از پرداختن به " قرآن " واهمه دارند

مصطفي جمشيدي در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : اينكه روش كار هنرمند در اقتباس از قرآن لزوما روش هاي غربي باشد حرفي نادرست و قابل بحث است. اگرچه سينما و ادبيات داستاني هنرهايي غربي هستند اما مي دانيم كه در غرب چيزي نمانده است كه از آن تقدس زدايي نشده باشد.

وي افزود : در غرب هر امري صورت مادي پيدا كرده است و نمونه آن را در فيلم هاي متعدد آمريكايي كه عنوان ديني دارند مشاهده كرده ايم. هيچ امر اخلاقي نيست كه در غرب درنورديده نشده باشد و هيچ امر قدسي وجود ندارد كه معذوريتي در طرح آن داشته باشند. طبيعي است كه با چنين نگاهي نمي توان از متدهاي غربي برداشت كرد.

مسئول دفتر سينماي اقتباسي بنياد فارابي، با اشاره به تلاش برخي علما درباره قصص قرآني ادامه داد : اين تفاسير بايد ارائه و دسته بندي شود و در اختيار هنرمند قرار گيرد. ضمن اينكه مي توان جوايز يا مسابقاتي نيز در نظر گرفت تا انگيزه براي اين دست كارها را افزايش يابد. همچنين مي توان شورايي با عنوان شوراي كارشناسي تشكيل داد و روي روش ها با كارشناسي بيشتر بحث كرد. تا زماني كه اين ترس غيرمعقول وجود دارد هنرمند ترجيح مي دهد عطاي اينگونه كارها را به لقايش ببخشد.

نويسنده " سونات عدن " تصريح كرد : چندين سال است كه نه در سينما و نه ادبيات خبري از سمينارهاي پژوهشي نيست. ما طبق گفته رهبري هنر بي خاصيت نمي خواهيم، خواه هنر ديني باشد و خواه غيرديني. امروز به حركت هايي رو به جلو همراه با توليد انديشه نياز داريم تا بتوانيم متون كهن و مقدس خود را بازخواني كنيم.

وي اضافه كرد : علما نقش مهمي در آغاز اين حركت دارند چرا كه هنرمند مي ترسد بدون آگاهي و پشتوانه سراغ اين موضوعات برود. دولت بايد براي كار كارشناسي سرمايه گذاري كند تا اثر ديني با پژوهش به مرحله خلق برسد. اين اقدام تنها با سرمايه گذاري و تحقيق و صرف وقت ميسر است. كارگردانان و نويسندگان ما انگيزه پرداختن به اين موضوع را دارند ولي زماني كه حمايت نمي شوند و مشكلات بسياري سر راه دارند ترجيح مي دهند از آن چشم پوشي كنند.

نويسنده " شنيدن آوازهاي مغولي " افزود : به هر حال سايه ترسي كه وجود دارد بايد كنار برود . فراموش نكنيم كه سينماي غرب با هدف نمايش جلوه هاي ويژه و قدرت نمايي دست به خلق آثار تاريخي مي زند و آراي فلسفي خود را نيز در آن پوشش ارائه مي دهد. ما لزوما نبايد همان تعاريف را دنبال كنيم ولي بايد زمينه بحث و تحقيق و جسارت در اين باره را با تاسيس مراكز پژوهشي و برگزاري سمينارها و ... محقق سازيم.

وي با تاكيد بر تفاوت فرهنگ ايران گفت : در كشور ما نمي توان دامنه خلاقيت را مثل غرب عاري از منع و محدوديت دانست. بايد يكسري محافظه كاري ها را كنار گذاشت و به توليد فكر رسيد. متاسفانه چه در سينما و چه در ادبيات جريان محافظه كاري و گيشه اي در حال شيوع است و اين امر مسئوليت انديشمند و هنرمند ما را بيشتر مي كند .