گاز گرفتگی ۸ شهروند در جنوب تهران/ حادثه تلفات جانی نداشت

سید جلال ملکی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: ساعت ۳:۲۲ بامداد حادثه گازگرفتگی به نیروهای سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد.و بلافاصله نیروهای ایستگاه ۹۹ س به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود:با حضور نجات گران آتش نشانی در محل حادثه مشخص شد این حادثه در خیابان ۱۷ شهریور، خیابان منصور اتفاق افتاد و آتش نشان ها عملیات خود را در طبقه همکف یک ساختمان دو طبقه قدیمی آغاز کردند.

ملکی در خصوص وضعیت ساکنان این منزل مسکونی گفت: یکی از ساکنان این منزل مسکونی پیش از رسیدن آتش نشان ها به محل موفق به باز کردن درب منزل مسکونی شده بود و پس ازورود نیروها مشخص شد تعدادی از شهروندان دچار گازگرفتگی شده اند.

وی ادامه داد: در این حادثه ۵ زن و ۳ مرد دچار گازگرفتگی شدید شده و با تلاش آتش نشان ها به نیروهای اورژانس تحویل داده شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی در رابطه با علت این گازگرفتگی خاطرنشان کرد: آتش نشان ها پس از بررسی محل با دودکش بخاری مواجه شدند که دارای نقص بود و درکنار آن تمام درها و پنجره های این واحد مسکونی نیز بسته بود و به این خاطر مونوکسید کربن در فضا سبب گازگرفتگی شهروندان شد.

آتش نشان ها ساعت ۴:۱۲ پس از ایمن سازی محل حادثه به عملیات خود پایان دادند.