سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه فرهنگ در کردستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم زارعی شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح و بهره برداری از استودیو حرفه ای مهر حوزه هنری استان کردستان، اظهار داشت: سرمایه گذاری بخش خصوصی یکی از نیازهای اصلی و مهم در راستای توسعه فرهنگی در کردستان به شمار می رود.

وی با اشاره به محدودیت های اعتباری دولت برای حمایت از برنامه های فرهنگی در این استان، گفت: حجم مطالبات هنرمندان و فعالان فرهنگی بسیار بالاست ولی متاسفانه میزان اعتبارات ما محدود است و باید سرمایه دگذاری بخش خصوصی را افزایش دهیم.

فرماندار شهرستان سنندج ادامه داد: خوشبختانه امروز حوزه هنری استان کردستان فعالیت های خوبی را انجام می دهد و امروز هم افتتاح این مکان جدید می تواند زمینه ساز تحولات خوبی برای حمایت از فعالیت های فرهنگی و هنری در استان کردستان باشد.

وی از آمادگی خود برای حمایت از فعالیت های فرهنگی و هنری خبر داد و گفت: فرمانداری شهرستان سنندج در حد توان خود آماده است که از برنامه ها و فعالیت های فرهنگی حمایت کند ولی متاسفانه میزان توان ما نیر محدود است.

در ادامه این مراسم استاندار کردستان و سید احسن علوی نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی در خصوص اهمیت حمایت از برنامه ها و فعالیت های فرهنگی و هنری در استان کردستان سخنرانی کردند.

امین مرادی رئیس حوزه هنری استان کردستان نیز گزارشی در خصوص راه اندازی و افتتاح استودیو حرفه ای صدا و تصویر مهر را ارائه کرد.