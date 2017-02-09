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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۴۲

فرماندار سنندج:

سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه فرهنگ در کردستان ضروری است

سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه فرهنگ در کردستان ضروری است

سنندج - فرماندار شهرستان سنندج، سرمایه گذاری بخش خصوصی را یکی از نیازهای اصلی برای رسیدن به توسعه در بخش فرهنگ در استان کردستان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم زارعی شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح و بهره برداری از استودیو حرفه ای مهر حوزه هنری استان کردستان، اظهار داشت: سرمایه گذاری بخش خصوصی یکی از نیازهای اصلی و مهم در راستای توسعه فرهنگی در کردستان به شمار می رود.

وی با اشاره به محدودیت های اعتباری دولت برای حمایت از برنامه های فرهنگی در این استان، گفت: حجم مطالبات هنرمندان و فعالان فرهنگی بسیار بالاست ولی متاسفانه میزان اعتبارات ما محدود است و باید سرمایه دگذاری بخش خصوصی را افزایش دهیم.

فرماندار شهرستان سنندج ادامه داد: خوشبختانه امروز حوزه هنری استان کردستان فعالیت های خوبی را انجام می دهد و امروز هم افتتاح این مکان جدید می تواند زمینه ساز تحولات خوبی برای حمایت از فعالیت های فرهنگی و هنری در استان کردستان باشد.

وی از آمادگی خود برای حمایت از فعالیت های فرهنگی و هنری خبر داد و گفت: فرمانداری شهرستان سنندج در حد توان خود آماده است که از برنامه ها و فعالیت های فرهنگی حمایت کند ولی متاسفانه میزان توان ما نیر محدود است.

در ادامه این مراسم استاندار کردستان و سید احسن علوی نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی در خصوص اهمیت حمایت از برنامه ها و فعالیت های فرهنگی و هنری در استان کردستان سخنرانی کردند.

امین مرادی رئیس حوزه هنری استان کردستان نیز گزارشی در خصوص راه اندازی و افتتاح استودیو حرفه ای صدا و تصویر مهر را ارائه کرد.

کد مطلب 3902042

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