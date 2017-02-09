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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۰۱

وزیر جهاد کشاورزی:

ظرفیت پرداخت تسهیلات در بخش کشاورزی افزایش چشمگیری پیدا می‌کند

ظرفیت پرداخت تسهیلات در بخش کشاورزی افزایش چشمگیری پیدا می‌کند

ارومیه – وزیر جهاد کشاورزی گفت: توانایی و ظرفیت پرداخت تسهیلات در بخش کشاورزی افزایش چشمگیری پیدا می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی صبح چهارشنبه در آیین بهره برداری از طرح‌های بخش کشاورزی آذربایجان غربی به مناسبت دهه فجر اظهارداشت: با مصوبه‌ای که مجلس در اصلاحیه بودجه تصویب کرد و امروز مراحل اجرایی آن طی می‌شود که با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی رقم خوبی اختصاص پیدا کرد و سهمی از آن نیز به بانک کشاورزی اضافه شد و مبلغی که به بانک کشاورزی اضافه می‌شود بیشتر از کل سرمایه موجود بانک کشاورزی است.

وی با بیان اینکه در این راستا توانایی و ظرفیت پرداخت تسهیلات در بخش کشاورزی افزایش چشمگیری پیدا می‌کند افزود: با تصویب رقمی در اصلاحیه بودجه توسط مجلس مقرر شد بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها از جمله بانک کشاورزی باز پرداخت شود و قطعاً با دو مصوبه ذکر شده که در حال حاضر مراحل اجرایی را طی می‌کند امیدواریم تا پایان سال عملی شود و توانایی و ظرفیت پرداخت تسهیلات در بخش کشاورزی توسط بانک کشاورزی افزایش چشمگیری پیدا کند.

زنجیره تولید از مرزعه تا سفره مردم توسعه یابد

حجتی در ادامه با تاکید برایجاد و توسعه زنجیره تولید از مزرعه تا سفره مردم عنوان کرد: پایداری فعالیت‌های کشاورزی در گرو هم پیوندی زنجیره‌های مختلف فعالیت‌ها از مزرعه تا سر سفره مردم است.

وی با بیان اینکه مجتمع کشت و صنعت و دامپروری سلماس از ظرفیت‌های بزرگ آذربایجان غربی و منطقه است، خصوصیت این طرح را در تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی مهم ارزیابی کرد و افزود: کشاورزان، تولید کنندگان، تشکل‌ها و دولت باید در کنار هم برای تکمیل زنجیره‌های تولید محصولات کشاورزی با هم همگام باشند و شعار از مزرعه تا سفره را محقق کنند.

حجتی گفت: برای کمک به توسعه صادرات محصولات کشاورزی در دولت تدبیر و امید این وزارت سیاست بازار در ازای بازار را توسعه داده که باعث رونق اقتصاد کشاورزی می‌شود.

وی افزود: بر اساس اتخاذ سیاست بازار در ازای بازار، به صادر کنندگان محصولات کشاورزی از جمله محصول سیب درختی مشوق‌هایی از جمله معافیت‌های گمرکی و کاهش تعرفه واردات موز ارائه می‌گردد.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در دولت تدبیر و امید سرمایه گذاری‌های بی نظیری در حوزه زیر ساخت‌های کشاورزی انجام شده که توسعه این سرمایه گذاری‌ها به افزایش و پایداری تولید در بخش کشاورزی می‌انجامد.

سیستم های نوین آبیاری در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد

حجتی گفت: کشاورزان باید در مصرف آب و جلوگیری از هدررفت آن نهایت همکاری را با مسئولان دولتی داشته باشند تا در ذخیره آب موفق عمل شود.

وزیر جهاد کشاورزی یاد آور شد: در دولت تدبیر و امید اقدامات خوبی در خصوص مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی صورت گرفته است و سرمایه گذاری در زمینه توسعه زیرساخت‌ها از محل اعتبارات آب‌های مرزی، منابع داخلی و ستاد احیا دریاچه ارومیه با جدیت دنبال می‌شود.

وی بیان کرد: پایداری در بخش کشاورزی یکی از نکاتی است که نباید به سادگی از آن عبور کرد و برای حفظ منابع پایه و پایداری تولید باید از سیستمهای نوین آبیاری برای کاهش مصرف آب و افزایش بهره وری در بخش کشاورزی بهره بیریم.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی در تلاش است تا خسارات وارده به باغداران و کشاورزان را در زمستان امسال جبران کند خاطر نشان کرد: در زیر بخش‌های مرتبط با کشاورزی و مسائل مربوط به آن نارسایی‌هایی وجود دارد که مسئولان و دستگاه‌های اجرایی تمام همت و تلاش خود را در مسیر رفع آنها به کار بسته‌اند.

کد مطلب 3902044

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