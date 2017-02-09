به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی صبح چهارشنبه در آیین بهره برداری از طرحهای بخش کشاورزی آذربایجان غربی به مناسبت دهه فجر اظهارداشت: با مصوبهای که مجلس در اصلاحیه بودجه تصویب کرد و امروز مراحل اجرایی آن طی میشود که با افزایش سرمایه بانکهای دولتی رقم خوبی اختصاص پیدا کرد و سهمی از آن نیز به بانک کشاورزی اضافه شد و مبلغی که به بانک کشاورزی اضافه میشود بیشتر از کل سرمایه موجود بانک کشاورزی است.
وی با بیان اینکه در این راستا توانایی و ظرفیت پرداخت تسهیلات در بخش کشاورزی افزایش چشمگیری پیدا میکند افزود: با تصویب رقمی در اصلاحیه بودجه توسط مجلس مقرر شد بخشی از بدهی دولت به بانکها از جمله بانک کشاورزی باز پرداخت شود و قطعاً با دو مصوبه ذکر شده که در حال حاضر مراحل اجرایی را طی میکند امیدواریم تا پایان سال عملی شود و توانایی و ظرفیت پرداخت تسهیلات در بخش کشاورزی توسط بانک کشاورزی افزایش چشمگیری پیدا کند.
زنجیره تولید از مرزعه تا سفره مردم توسعه یابد
حجتی در ادامه با تاکید برایجاد و توسعه زنجیره تولید از مزرعه تا سفره مردم عنوان کرد: پایداری فعالیتهای کشاورزی در گرو هم پیوندی زنجیرههای مختلف فعالیتها از مزرعه تا سر سفره مردم است.
وی با بیان اینکه مجتمع کشت و صنعت و دامپروری سلماس از ظرفیتهای بزرگ آذربایجان غربی و منطقه است، خصوصیت این طرح را در تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی مهم ارزیابی کرد و افزود: کشاورزان، تولید کنندگان، تشکلها و دولت باید در کنار هم برای تکمیل زنجیرههای تولید محصولات کشاورزی با هم همگام باشند و شعار از مزرعه تا سفره را محقق کنند.
حجتی گفت: برای کمک به توسعه صادرات محصولات کشاورزی در دولت تدبیر و امید این وزارت سیاست بازار در ازای بازار را توسعه داده که باعث رونق اقتصاد کشاورزی میشود.
وی افزود: بر اساس اتخاذ سیاست بازار در ازای بازار، به صادر کنندگان محصولات کشاورزی از جمله محصول سیب درختی مشوقهایی از جمله معافیتهای گمرکی و کاهش تعرفه واردات موز ارائه میگردد.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در دولت تدبیر و امید سرمایه گذاریهای بی نظیری در حوزه زیر ساختهای کشاورزی انجام شده که توسعه این سرمایه گذاریها به افزایش و پایداری تولید در بخش کشاورزی میانجامد.
سیستم های نوین آبیاری در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد
حجتی گفت: کشاورزان باید در مصرف آب و جلوگیری از هدررفت آن نهایت همکاری را با مسئولان دولتی داشته باشند تا در ذخیره آب موفق عمل شود.
وزیر جهاد کشاورزی یاد آور شد: در دولت تدبیر و امید اقدامات خوبی در خصوص مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی صورت گرفته است و سرمایه گذاری در زمینه توسعه زیرساختها از محل اعتبارات آبهای مرزی، منابع داخلی و ستاد احیا دریاچه ارومیه با جدیت دنبال میشود.
وی بیان کرد: پایداری در بخش کشاورزی یکی از نکاتی است که نباید به سادگی از آن عبور کرد و برای حفظ منابع پایه و پایداری تولید باید از سیستمهای نوین آبیاری برای کاهش مصرف آب و افزایش بهره وری در بخش کشاورزی بهره بیریم.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی در تلاش است تا خسارات وارده به باغداران و کشاورزان را در زمستان امسال جبران کند خاطر نشان کرد: در زیر بخشهای مرتبط با کشاورزی و مسائل مربوط به آن نارساییهایی وجود دارد که مسئولان و دستگاههای اجرایی تمام همت و تلاش خود را در مسیر رفع آنها به کار بستهاند.
نظر شما