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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۱۱

نزدیک شدن غیرمنتظره یک هواپیما به هواپیمای حامل«ترامپ»

نزدیک شدن غیرمنتظره یک هواپیما به هواپیمای حامل«ترامپ»

یک هواپیما در آمریکا بطور غیر منتظره ای به هواپیمای دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور نزدیک شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، شبکه تلویزیونی ABC با استناد به منابع خود خاطرنشان می سازد که این حادثه بر فراز فلوریدا و در حالی رخ داد که هواپیما می بایستی فاصله خود از هواپیمای ترامپ را به میزان حداقل سه میل دریایی حفظ می کرد.

بنا بر این گزارش، یک منبع دیگر اعلام کرد فاصله دو هواپیما از یکدیگر تا آن حد نزدیک بود که خدمه آنها می توانستند یکدیگر را ببینند .

تحقیقات درباره دلایل نزدیک شدن دو هواپیما به یکدیگر جریان دارد اما درباره هواپیمایی که به هواپیمای رئیس جمهور آمریکا نزدیک شد، هیچ چیزی گفته نمی شود.

کد مطلب 3902049
پیمان یزدانی

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