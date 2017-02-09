نزدیک شدن غیرمنتظره یک هواپیما به هواپیمای حامل«ترامپ»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، شبکه تلویزیونی ABC با استناد به منابع خود خاطرنشان می سازد که این حادثه بر فراز فلوریدا و در حالی رخ داد که هواپیما می بایستی فاصله خود از هواپیمای ترامپ را به میزان حداقل سه میل دریایی حفظ می کرد.

بنا بر این گزارش، یک منبع دیگر اعلام کرد فاصله دو هواپیما از یکدیگر تا آن حد نزدیک بود که خدمه آنها می توانستند یکدیگر را ببینند .

تحقیقات درباره دلایل نزدیک شدن دو هواپیما به یکدیگر جریان دارد اما درباره هواپیمایی که به هواپیمای رئیس جمهور آمریکا نزدیک شد، هیچ چیزی گفته نمی شود.